La invitația Asociației Școlare Sucevene pentru Educație și Dezvoltare și a Fundației ”Mitropolitul Bartolomeu” din Cluj, alături de parteneri precum Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” s-a desfășurat la finele săptămânii trecute cea de a XII-a ediție a simpozionului național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, un eveniment dedicat Mitropolitului Bartolomeu Anania și scriitorului, omului de cultură Valeriu Anania.

Deschiderea simpozionului a avut loc vineri, 17 ianuarie, iar sala universității sucevene s-a umplut de tineri elevi de la instituții de învățământ sucevene, avizi de informații legate de opera și activitatea marelui prelat și om de cultură. Moderatorul evenimentului, lect. univ. dr. Gina Puică, a invitat la cuvânt personalități ale școlii universitare sucevene, precum prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, care a evocat opera complexă a marelui om de cultură Valeriu Anania și influența acesteia asupra tinerilor elevi, pentru care scrierile sale pot avea o semnificație aparte. Un cuvânt de bun venit și de recunoștință adusă organizatorilor acestui eveniment a avut profesoara Daniela Ceredeev, inspector de specialitate pentru disciplina Religie, care a vorbit la superlativ despre acest forum teologic și cultural devenit tradiție în Bucovina.

Conferințele prezentate au evocat personalitatea și creația artistică a sărbătoritului

Evenimentul organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, s-a axat, în cadrul conferințelor care au urmat, pe prezentarea operei Mitropolitului Bartolomeu Anania, cunoscut scriitor, poet, eseist și dramaturg, un prolific creator de cultură românească. Prezența scriitorului în toposul sacru al Văratecului a fost evocată de scriitorul și jurnalistul de presă și televiziune Grigore Ilisei, în timp ce scriitorul și profesorul Ioan Chirilă a vorbit în prezentarea sa despre morala socială și smerenie în creația Mitropolitului Bartolomeu. Conferințele care au urmat au tratat reflecții asupra relației dintre cult și cultură la Bartolomeu Anania, purtând semnătura prof. preot Ștefan Iloaie, sau despre Episodul American al biografiei lui Bartolomeu Anania, într-o radiografie a unor cercetări documentare mai noi, în lucrarea prezentată de istoricul Dragoș Ursu de la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Creația omului de cultură Valeriu Anania a fost pusă în scenă în momentul de teatru ”Du-te vreme, vino vreme”, de către elevii Școlii Gimnaziale ”Grigore Ghica Voievod” din Suceava. Nu a lipsit lansarea de carte, în cadrul evenimentului fiind prezentat publicului volumul ”Întâlniri cu ÎPS Bartolomeu Anania, Pagini de jurnal (2000-2011)”. Au mai evocat profunzimea operei lui Bartolomeu Anania personalităţi precum preotul scriitor Ion Buga, preotul prof. univ. Jan Nicolae, pr. dr. Ioan Petraș, prof. insp. Daniela Ceredeev, prof. univ. Niculina Iacob și alte personalități de cultură.

Acordarea marelui premiu ”Mitropolitul Bartolomeu Anania” în cadrul evenimentului

Marele premiu al Simpozionului „Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania”, oferit de organizatori pentru remarcabila operă de zidire sufletească și pentru efortul exemplar de a păstra vii și nealterate valorile morale, culturale și de credință ale neamului românesc, a fost acordat în acest an părintelui prof. univ. dr. habil. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj. ”Pentru mine e chiar o surpriză, pentru că viețuirea cu Mitropolitul Bartolomeu a fost o viețuire de familie, nu a fost o slujire. Noi aveam dezbaterile noastre pe unele problematici, fie de traduceri, fie de note sau glose la textele scripturistice și fiecare ne susțineam părerea. Spun că a fost o viață de familie pentru că Mitropolitul te învăluia totdeauna cu grija lui, o grijă mult mai mare decât grija pentru sine. Eu nu sunt de specialitate în zona criticii literare, însă să știți că universul poetic și creației lirice e extraordinar la Valeriu Anania. De aceea nu pot să spun decât că am lucrat împreună cu Mitropolitul Bartolomeu și am trăit și sub același acoperiș o perioadă lungă, simțind împreună cu el libertatea. Sunt surprins și mulțumesc celor care s-au gândit la mine, pentru că e doar un semn al dorului meu pentru Bartolomeu premiul acesta, căci în momentul în care vorbești despre el, nu ai cum să nu trăiești această stare de încântare, care trebuie mărturisită.”

Cea de a doua zi a evenimentului le-a adus participanților o excursie la Mănăstirea „Petru Vodă” Neamț, iar la ora 11.00, la Mănăstirea Dragomirna, a avut loc slujba de pomenire a Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, slujbă oficiată de PS Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Aceste momente au marcat finalul întâlnirii amintire a pasionaților de opera, personalitatea și lucrarea liturgică și pastoral-misionară a Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania care are loc în fiecare an la Suceava, un loc în care părintele mitropolit transformă de fiecare dată timpul petrecut aici în sărbătoare.