Preocupare

Fenomenul străzilor alunecoase din cauza stratului de noroi umed care le acoperă a intrat în atenția conducerii Primăriei Suceava, care vrea să afle cauza acestuia și să ia măsuri urgente de remediere a problemei.

”În ultimele zile, deși temperaturile sunt pozitive, sunt sute de sesizări atât în mediul online, cât și prin intermediul reprezentanților presei, prin care ni se semnalează faptul că arterele principale sunt acoperite de o mâzgă care afectează siguranța pietonilor și a participanților la traficul auto (DEX mâzgă – noroi moale, lipicios, alunecos).

Aceste sesizări sunt corecte și nemulțumirea participanților la trafic este îndreptățită. Deplasarea nu se desfășoară în condiții de siguranță, autoturismele derapează și la viteze sub limita legală impusă. Și noi, la fel ca toți participanții la trafic, am derapat la viteze foarte mici, am simțit cum sistemele de frânare ABS intră în funcțiune la viteze de 30-40 km/oră, am simțit cum roțile “trag în gol” la pornirea de pe loc”, a precizat viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir.

Acesta a precizat că administrația locală tratează cu maximă seriozitate toate aspectele care influențează siguranța și calitatea vieții sucevenilor, drept pentru care s-au inițiat mai multe acțiuni:

S-au luat probe de sare folosită de către operatorul de salubritate din 5 locuri diferite.

S-au luat 5 probe de mâzgă din zone diferite de carosabil din municipiul Suceava.

Având sprijinul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, aceste probe vor fi analizate în Laboratoarele de Chimie și în Laboratoarele de Știința și Ingineria Materialelor ale USV.

Tot în problema carosabilului alunecos la temperaturi pozitive s-a solicitat o analiză temeinică, în detaliu, a compoziției stratului de uzură de pe carosabil.

”Trebuie să verificăm dacă au fost respectate întocmai rețetele, normativele și prevederile din Caietele de Sarcini în ceea ce privește calitatea tuturor componentelor din mixtura asfaltică folosită de către constructor (bitum, filer, agregate cariera/balastieră).

În baza rezultatelor acestor analize, vom iniția în regim de urgență un plan de măsuri corective. Pornim un proces de identificare temeinică a tuturor surselor de noroi și praf din Suceava pentru a lua măsurile care se impun pentru a stopa noroiul care este cărat zilnic pe străzi”, a explicat Dan Ioan Cușnir.

Prin act adițional, Primăria Suceava va solicita operatorului de salubrizare achiziționarea de utilaje performante, puternice, de spălare a străzilor astfel încât să ofere servicii de calitate aliniate nevoilor municipiului.

”Nu putem accepta ca sucevenii să circule în perioadele cu temperaturi pozitive în condiții mai periculoase decât în perioadele cu polei. Siguranța pietonilor și a participanților la trafic primează, nu vom pregeta niciun efort în acest sens. Știm ce avem de făcut. O să vindecăm Suceava. Vă rugăm să aveți încredere și răbdare!”, a adăugat viceprimarul Dan Ioan Cușnir.

Numai în ultimele două zile, pe Calea Unirii, la coborârea dinspre Centru spre Burdujeni, unde s-a luat și măsura ”frezării” asfaltului, au fost două cazuri de derapaj ale unor vehicule aflate în trafic, pe fondul vitezei neadecvate la condițiile meteo și de trafic.