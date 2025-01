Veste bună

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că recent a fost semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de decolmatare a lacului Solca, urmând ca în cele din urmă să fie rezolvată problema alimentării cu apă a acestui oraș. Gheorghe Șoldan a amintit că în vara anului trecut, locuitorii din Solca au rămas fără apă potabilă și menajeră din cauza colmatării lacului de acumulare.

„Nu a fost doar o consecință a secetei, ci și rezultatul lipsei de investiții din ultimele două decenii. Deși la acel moment nu îmi preluasem încă mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, nu am putut sta deoparte. Am fost prezent la fața locului și, împreună cu primarul Cornel Țehaniuc, cu reprezentanți de la Apele Române și de la alte instituții responsabile, am găsit o soluție provizorie care a permis alimentarea cu apă. Și în mai puțin de jumătate de an, anunțăm astăzi semnarea unui contract prin care, la finalul lucrărilor, alimentarea cu apă a orașului Solca ar trebui să fie asigurată în mod constant și fără probleme”, a spus Șoldan. El a adăugat că directorul Administrației Bazinale de Apă Siret, Relu Adam, i-a transmis că în urma desfășurării licitației și desemnării câștigătorilor, a fost semnat pe data de 31 decembrie 2024 contractul pentru lucrările de decolmatare și regularizare a pârâului Solca și a afluenților pe tronsonul Solca - Arbore, dar și de punere în siguranță a barajului.

Valoarea contractului este de 7.986.077,80 de lei, iar termenul de execuție este de 8 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Șeful administrației județene a mai spus că în această săptămână au avut loc întâlniri cu constructorii la sediul Administrației Bazinale de Apă Siret, iar în perioada următoare vor avea loc și ședințe de lucru la Solca, pentru a stabili graficul și data exactă de începere a lucrărilor, în funcție de condițiile meteorologice prognozate.

„Acest proiect este încă o dovadă clară că, atunci când există colaborare și implicare, lucrurile se mișcă în direcția corectă. Vreau să mulțumesc conducerii Administrației Naționale a Apelor Române și Administrației Bazinale de Apă Siret, în special domnilor directori Sorin Lucaci și Relu Adam, pentru implicarea și sprijinul acordat în acest proiect esențial pentru orașul Solca”, a încheiat Gheorghe Șoldan.