„Moș Crăciun pe ulițe”

Un proiect inițiat de un grup de tineri din Suceava a adus bucurie în sufletele a zeci de familii defavorizate din județ, la sărbătorile de iarnă.

”An de an, sărbătorile de iarnă aduc cu ele o atmosferă magică, plină de emoție și nerăbdare, mai ales pentru cei mici. Copiii visează cu entuziasm la momentul în care vor descoperi surprizele pregătite cu dragoste pentru ei, ascunse sub bradul împodobit sau într-o pungă cu mesajul <în interior am armonie>. Fie că este vorba de un cadou simplu sau de unul mai elaborat, darul de Crăciun reprezintă mult mai mult decât un obiect material – este o sursă de bucurie pură, o expresie a iubirii și un prilej de a crea amintiri prețioase. Chiar și cele mai mărunte daruri au puterea de a aduce zâmbete sincere și de a transforma sărbătorile într-un moment magic de fericire pentru copii”, spun reprezentanții Asociației Destine și Valori, care anunță finalizarea proiectului „Moș Crăciun pe ulițe”, finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow.

Proiectul „Moș Crăciun pe ulițe” s-a desfășurat în luna decembrie a anului 2024 și s-a axat pe asigurarea de pachete alimentare pentru 20 de copii din județul Suceava, din localitățile: Ilișești, Stamate, Bursuceni, Verești, Valea Bourei.

În pragul sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun, acompaniat de harnicii săi spiriduși și purtând pe umăr sacul său mare, roșu și plin de surprize, a adus cu el farmecul inconfundabil al Crăciunului. Pe urmele lui a rămas o adevărată atmosferă de magie și generozitate, care a umplut inimile de bucurie.

În pachete s-au regăsit alimente de bază, esențiale pentru masa de sărbători, dar și delicii care aduc zâmbete – cozonaci proaspeți glazurați, portocale zemoase, sucuri aromate, jeleuri colorate, fursecuri fragede, pufuleți crocanți și ciocolată fină. Fiecare dar a contribuit la crearea unui Crăciun mai cald și mai fericit, subliniind spiritul generozității și al iubirii care definesc această perioadă specială a anului.

„Prin acest proiect ne-am propus să aducem un strop de lumină și bucurie în viețile copiilor și părinților, transformând sărbătorile de iarnă într-un moment special de împărtășire și speranță. Când Moș Crăciun a trecut pragul caselor, însoțit de spiridușii săi veseli, atmosfera s-a umplut de chicoteli și exclamații de fericire. Fiecare copil a vrut să arate ce știe mai bine – unii au recitat cu mândrie poeziile învățate la grădiniță, în timp ce alții ne-au încântat cu cele mai frumoase colinde. În acele momente, magia sărbătorilor a prins viață în zâmbetele lor sincere, iar noi am simțit că am reușit să aducem o mică rază de lumină în sufletele lor”, a declarat Stelian Șomîtcă, președintele Asociației Destine și Valori și coordonatorul proiectului finanțat prin Start ONG.

Asociația susține educația copiilor, dar și a altor persoane din medii defavorizate prin integrarea lor în comunitate.