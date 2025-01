Performanță

Suceveanca Beatrice Ecaterina Tcaciuc, în vârstă de 12 ani, a obținut recent Marele Trofeu în cadrul Festivalului Național „Flori de gheață”, organizat de Bratosin Events, eveniment ce s-a desfășurat, pe 22 decembrie 2024, la Ateneul Popular Focșani.

În festival au fost prezentate peste 100 de momente artistice, susținute de copii veniți din Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava, Prahova, Constanța, Tulcea, Galați, București etc.

Beatrice Tcaciuc a participat la cinci secțiuni (colind tradițional, pop românesc, pop internațional, obiceiuri și datini și muzică populară). Ea a reușit să impresioneze publicul și juriul prin prestațiile sale, astfel că pe diplomă, la secțiunea câștigătoare a Marelui Trofeu, scrie: „artist complet”. Eleva a primit și un certificat din partea compozitorului George Dragomir, care a fost și președintele juriului, „pentru interpretarea gratuită a melodiilor compuse de domnia sa, dar și de melodii compuse de doamna Viorela Filip”, după cum ne-a povestit suceveanca.

Toți copiii participanți la concursul de la Focșani au fost foarte pregătiți, iar festivalul a fost bine organizat, cu un sunet impecabil, spun participanții.

Am mai aflat de la Beatrice Tcaciuc că pe 30 noiembrie 2024 a participat, la București, la Festivalul Internațional „Euro Music Vision”, organizat de Asociația Culturală Româno-Italiană Veronica Arts, de unde s-a întors, de asemenea, cu Marele Trofeu, iar drept recompensă a primit o piesă oferită de Mia Art School și trei invitații de participare la Golden Voice Malta, Festivalul Pacea Lumii - Chișinău și Festivalul Mărțișorul Copiilor - Chișinău.

Concurs de talente

„Anul 2024 a fost un an minunat pentru mine, pentru că am participat la cel mai mare concurs de talente din California - WCOPA USA – de unde m-am întors cu o plachetă da aur, o medalie de aur și una de argint. Participarea mea a fost susținută de oameni cu suflet mare, care au sponsorizat această deplasare costisitoare și fără de care eu nu aș fi ajuns acolo”, ne-a spus Beatrice, care a completat că a fost invitată să participe, de către compozitorul Mihai Alexandru, la Vedeta în Familie de pe TVR 1, unde a avut o prestație foarte apreciată de juriu: Crina Mardare, Aurelian Temișan, Radu Ștefan Bănică, Cezar Ouatu, juriu care a apreciat complexitatea melodiilor, atât pe partea de muzică ușoară, cât și pe partea de muzică populară.

În luna octombrie, Beatrice a participat și la Festivalul Internațional „Octombrie pe Portativ”, la Vaslui, organizat de Danny Entertainment Production, de unde s-a întors cu Marele Trofeu al Festivalului și alte patru distincții, inclusiv cu calificarea în finala Festivalului de la Sibiu, „Capitala Muzicală”.

Pregătire

Pe plan local, Beatrice a participat și la o serie de evenimente precum: „Fiecare zâmbet contează”, organizat de Asociația Sindrom Down Suceava, în parteneriat cu Institutul Bucovina, Help Autism, Asociația Teona Ariana Suceava, dar a evoluat și în cadrul Balului de caritate organizat de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, unde este elevă.

Beatrice Ecaterina Tcaciuc studiază muzica ușoară de 5 ani, sub îndrumarea profesoarei Teodora Botez, în cadrul Școlii Artelor Suceava, și muzică populară, sub îndrumarea profesoarei Ancuța Corlațan, în cardul Academiei Sing. Beatrice este și în anul III la Secția muzică populară, la Școala de Arte „Ion Irimescu” Suceava, sub îndrumarea prof. Marius Dochița.