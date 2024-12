Bucurie și speranță pentru noul an, aduse de Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni

Redacția Monitorului de Suceava

Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), înființat de părintele Justinian Remus Cojocar, coordonatorul asociației, în septembrie 2019, și dirijat de tânăra Elisabeta Holban, a poposit și în acest an la redacția Monitorului de Suceava, pentru a aduce bucurie și speranță pentru noul an.

Tinerii au interpretat, cu multă sensibilitate, acompaniați la chitară de Ana-Maria Botezatu, colindele „Deschide ușa, creștine”, „Toată obștea creștinească”, „Dați drumul la Cer”, „Iisus, bine ai venit”, „În întâmpinarea Crăciunului”.

Corul, care la început a fost dirijat de Elena Luculescu, este format din elevi de la liceele și colegiile din municipiul Suceava, dar și de tineri care acum sunt studenți, și care, an de an, vestesc apropierea Crăciunului, colindând angajați și beneficiari ai căminelor de bătrâni, angajați și bolnavi din spitale, producători locali (Piața volantă din Suceava), echipe de jurnaliști etc.

Tânăra dirijoare Elisabeta Holban, acum studentă la Cluj, unde studiază Psihologie și Litere, ne-a spus că „muzica este viața mea”. Ea a studiat 14 ani canto cu prof. Maria Tanasă de la Fălticeni și a făcut șase ani de pian la Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” Suceava. Deocamdată îi place mult psihologia, dar nu exclude ca, în viitor, să aprofundeze mai mult studiile în domeniul muzicii.

Îmbrăcați în straie populare, tinerii din Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au reușit să fie și de această dată ambasadori ai portului nostru popular, ambasadori ai muzicii, tineri care sunt implicați de mai mulți ani și în numeroase activități culturale, educaționale, umanitare.

„Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) va colinda duminică, 22 decembrie, la Biserica <Sfântul Dumitru> din municipiul Suceava, iar luni vom merge la Mușenița, prin sate, unde sunt români, ucraineni și ruși. Împărțim alimente. Este al cincilea an în care, înainte de Crăciun și de sărbătorile pascale, mergem cu daruri la oamenii necăjiți din aceste sate”, ne-a spus pr. Justinian Remus Cojocar.