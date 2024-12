Solidaritate

În perioada 1-20 decembrie, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți s-a desfășurat Campania umanitară „Când iubești, dăruiești!”, proiect educativ inclus în Strategia Națională de Acțiune Comunitară a instituției în anul școlar 2024-2025.

Potrivit reprezentanților liceului, această campanie, organizată anual, în preajma marii sărbători creștine a Nașterii Domnului, de 14 ani, a oferit sprijin, al treilea an consecutiv, unui număr de aproximativ 60 de familii nevoiașe din cadrul Parohiei „Sf. Dumitru” din municipiul Rădăuți.

Au fost pregătite pachete diversificate, adaptate nevoilor familiilor beneficiare, care au inclus: alimente de bază, produse specifice sărbătorilor de iarnă, jucării și hăinuțe pentru copii, fructe și alte produse alimentare proaspete, produse de igienă personală și chiar un frigider. Aceste donații au fost distribuite familiilor nevoiașe, aducând un strop de bucurie și speranță în viețile acestora.

„Campania a fost gândită într-un spirit de compasiune și empatie, evidențiind valorile morale și civice promovate de instituția noastră, și reprezintă un exemplu remarcabil de solidaritate și implicare comunitară, contribuind la construirea unei comunități bazate pe dragoste, respect și sprijin reciproc”, au explicat reprezentanții liceului.

Campania umanitară “Când iubești, dăruiești!”, coordonată de prof. dr. Lăzărescu Luminița - director adjunct și prof. Leon-Postolache Miriam - consilier educativ, a reunit întreaga comunitate școlară a colegiului, incluzând 31 de profesori diriginți, care au organizat activitățile la nivelul claselor și 880 de elevi și familiile acestora, care s-au mobilizat exemplar pentru a contribui la succesul campaniei.

Campania umanitară „Când iubești, dăruiești!” a avut un impact profund atât asupra beneficiarilor, cât și asupra comunității școlare, pe lângă ajutorul material oferit, fiind transmis și un mesaj de solidaritate și grijă față de semeni.

“Este o activitate care ajută nu doar din punct de vedere material, ci transmite și un mesaj de solidaritate și empatie, iar faptul că elevii și profesorii se mobilizează pentru a face un bine este un lucru cu adevărat inspirațional. Mă bucur foarte mult că liceul nostru are și această latură plină de activități frumoase, dar mai ales caritabile, în care îi facem văzuți și pe cei care au nevoie de noi. Sper ca astfel de inițiative să continue și să crească din ce în ce mai mult, deoarece am văzut și am simțit cât de mult contează ajutorul și afecțiunea noastră pentru cei din jur”, a mărturisit eleva Fedorciuc Teodora, clasa a IX-a E.

“Ajutând o familie nevoiașă, am simțit un sentiment de bucurie și împlinire, știind că acțiunile mele sunt menite să aducă un zâmbet pe chipul acestor oameni. Experiența este un bun exemplu pentru a conștientiza provocările cu care se confruntă unii dintre semenii noștri. A fost pentru mine o învățătură valoroasă despre bunătate”, a spus colega ei, Alexandra Pojoga, clasa a IX-a G.

De asemenea, mesajele celor ajutați au fost pline de recunoștință.

“Suntem o familie cu 4 copii. Este, într-adevăr, foarte greu, dar Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre și ne trimite niște îngeri deghizați în copiii...în oameni care, din puținul lor, ne ajută și pe noi. Nu pot descrie în cuvinte cât de mult contează ajutorul primit! Mă rog doar la Dumnezeu să îi răsplătească pe toți cei care ne-au ajutat acum, în prag de sărbători, și să le întoarcă înzecit darul! Vă mulțumim din suflet și vă dorim să aveți sărbători fericite și binecuvântate, la fel cum ne-ați făcut și nouă sărbătorile foarte fericite!”.

„Campania umanitară <Când iubești, dăruiești!> reflectă spiritul generos și solidar al Colegiului Național <Eudoxiu Hurmuzachi>. Prin implicarea elevilor, familiilor și a cadrelor didactice, am reușit să aducem bucurie și speranță unor familii aflate în dificultate, demonstrând că atunci când iubești cu-adevărat, dăruiești!”, au conchis reprezentanții colegiului.