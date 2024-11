Proiect retras

Proprietarii de mașini electrice și plug-in hibrid din municipiul Suceava se vor mai bucura de gratuitate la încărcarea acestora de la cele 28 de stații montate de municipalitate cu fonduri elvețiene doar până la finele anului.

Conform numărului de carduri eliberate de municipalitate, în baza cărora se face încărcarea, numărul acestora este de 237.

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local prin care se elimina această facilitate și se introducea tariful de 1,44 lei pe fiecare unitate de încărcare, din decembrie 2024, a fost retras de către inițiatori.

”Prevederile proiectului aprobat în deliberativul trecut expiră în 31 decembrie 2024. Am sesizat că încărcarea electrică oferită gratuit posesorilor de mașini electrice sau hibrid nu poate fi urmărită, încît nu există o evidență a ceea ce se consumă de posesorul fiecărui card în parte. Orice consum din bani publici trebuie eficient administrat și verificat. Din acest motiv am inițiat anularea gratuităților pentru autoturismele electrice. Chiar și o lună în plus de consum din bani publici nu poate genera confort unei administrații care ține la eficiența administrării”, a explicat viceprimarul Ioan Dan Cușnir, a cărui semnătură se află pe proiectul retras de la dezbatere în Consiliul Local.

”Ne-am propus să eliminăm gratuitățile și să punem pe picior de egalitate toți posesorii de autoturisme, indiferent dacă sunt pe benzină, motorină, electrice, ș.a.m.d.. Stimulentele pentru cumpărarea de mașini electrice au fost acordate un anumit număr de ani, dar se pare că nu sunt determinante în convingerea cetățenilor care vor să achiziționeze astfel de tehnologie”, a spus și primarul Vasile Rîmbu, care a subliniat că mai important este ca stațiile de încărcare să fie funcționale și să poată fi achitate ușor și taxele de parcare.

Viceprimarul Ioan Dan Cușnir a precizat că la cele 28 de aparate de încărcare a mașinilor electrice de la care încărcarea se face gratuit, costurile anuale suportate de municipalitate, pentru curentul electric consumat, sunt de aproximativ 800.000 lei.

”Cea mai mare parte a posesorilor de autovehicule electrice ne-au transmis că îi interesează să aibă unde să le încarce. Nu îi interesează gratuitatea, ci mai degrabă să aibă suficiente locuri unde să parcheze și să alimenteze autoturismele”, a subliniat Ioan Dan Cușnir.

Practic, noua conducere a administrației locale sucevene a lăsat ca vechea decizie de Consiliu Local să își facă efectul până la capăt, gratuitatea încărcării mașinilor electrice expirând la finele anului.

Rămâne de văzut ce decizie se va lua în privința gratuității utilizării locurilor de parcare cu plată din municipiul Suceava, facilitate acordată posesorilor de mașinile electrice și plug-in hybrid printr-un regulament adoptat anterior de Consiliul Local, care rămâne în vigoare deocamdată.