Premieră

Lipsa de implicare în deszăpezirea și îndepărtarea gheții de pe trotuarele din dreptul proprietății unui agent economic din municipiul Suceava a fost sancționată, în premieră.

”Întrucât am constatat faptul că în cursul zilei de 24.11.2024 agentul economic care are o organizare de șantier în zona străzii Samuil Isopescu nr. 8, vizavi de Colegiul Tehnic <Samuil Isopescu>, nu a curățat trotuarul dintre limita de proprietate și drumul public, am cerut Poliției Locale să verifice, să constate și să ia măsuri. Ulterior, Poliția Locală a întocmit proces-verbal de constatare și a stabilit amenda, în sumă de 800 lei, pentru încălcarea prevederilor HCL 266/2023”, a declarat viceprimarul Ioan Dan Cușnir.

Acesta a subliniat că este pentru prima dată când un operator economic este amendat pentru că nu și-a îndeplinit obligația de curățare a trotuarelor de la limita proprietății, menționând că ”nu ne dorim altceva decât ca împreună să ajungem să respectăm regulile care să ducă la ordine”.