Liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a testat, duminică, ergometrele canotorilor care se antrenează la Baza Nautică „Nada Florilor” din Fălticeni, care a fost modernizată cu sprijinul Consiliului Județean în perioada în care acesta a deținut președinția acestei instituții. Gheorghe Flutur, alături de deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu și de consilierul județean Vasile Tofan, a vizitat baza nautică de la Fălticeni, președintele PNL Suceava spunând că aceasta este o capodoperă.

În timpul vizitei, Gheorghe Flutur a discutat cu sportivii care se antrenau și a testat ergometrele folosite de aceștia. „Suntem la Baza Nautică de la Fălticeni, o capodoperă care s-a modernizat în ultimii ani. Aici, Consiliul Județean Suceava, sub conducerea mea, a făcut o investiție de peste trei milioane de lei, în două reprize, alături de Primăria Fălticeni, pentru modernizarea, construcția și dotarea acestei baze. Să nu uităm că zona Fălticeniului, Fălticeniul, a dat marii câștigători ai ultimelor olimpiade”, a precizat Flutur, care candidează pentru Senatul României.

El a amintit că în perioada în care a fost președinte al CJ Suceava au fost premiați 20 de sportivi, patru antrenori și medicul lotului de canotaj al României. „De asemenea, am ținut foarte aproape și am avut 15 cetățeni de onoare care au fost premiați de Consiliul Județean Suceava pentru performanță. Ce vedeți aici este o bază nautică modernă, europeană, cu toate dotările, cu tineri care deja sunt veniți aici la antrenamente. Este o echipă întreagă de 30 de tineri selectați, viitori campioni olimpici și mondiali. Sunt bucuros că am reușit în parteneriat, Consiliul Județean cu Primăria, să finanțăm această bază nautică extrem de importantă. În județul Suceava e nevoie de astfel de investiții și la tabăra de la Bucșoaia, și în alte zone. La Putna s-a investit într-un stadion modern, la Câmpulung Moldovenesc, dar e nevoie de tot mai multe zone pentru sport și în special pentru sportul de performanță”, a încheiat Gheorghe Flutur.

