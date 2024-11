Investiții

Prim-vicepreședinte PNL și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit cu liderii organizațiilor locale din zona Siret, inclusiv comunele Mușenița, Grănicești, Calafindești, Zvoriștea, Hănțești și Dumbrăveni. După întâlnire, Gheorghe Flutur a ținut să facă o analiză a stadiului de dezvoltare a orașului Siret, condus de liberalul Adrian Popoiu.

Flutur a subliniat că Siretul, vechea capitală a Moldovei, cunoaște cea mai mare transformare și modernizare în această perioadă.

„Rețeaua de apă și canalizare s-a extins la aproape 95% din populație, drumurile locale și în special drumurile care traversează orașul Siret sunt în plină modernizare, se apropie de final. Aici ne referim atât la drumul Siret spre Mușenița-Rădăuți, care astăzi arată foarte bine, cât și drumul Siret - Grămești - Zamostea prin zona Pădureni, care s-a modernizat recent. Siretul a extins rețeaua de gaz metan cu încă 10 km, iar în ultimii ani cele trei școli s-au modernizat și dotat cu mobilier și echipamente IT. Tot în Siret sunt trei zone de agrement pentru promenadă și petrecut timp liber, și tot Siretul a dezvoltat un parc tehnologic și științific, împreună cu Consiliul Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, și are disponibilitate să mărească acest parc cu încă 20 de hectare”, a arătat liderul PNL Suceava.

El a adăugat că pe proiecte europene, Siretul are în program transportul public cu patru autobuze electrice, pentru trei rute stabilite deja, precum și dezvoltarea învățământului profesional pe domeniul mecanic și textil. „Anual, Siretul dă pe piață circa 60 de absolvenți cu pregătire profesională căutată de piața muncii din zonă”, a afirmat Flutur.

El a făcut referire și la întreaga zonă Siret, precizând că aici sunt câteva urgențe pe care le are în vedere în viitorul program de dezvoltare a județului Suceava.

„În primul rând, locuri de muncă pentru populația din zonă în contextul autostrăzii A7 care va deveni realitate până la Siret. Aici efortul va trebui să fie și mai mare în aducerea investitorilor români și străini în zonă. Consider că industria alimentară are un potențial uriaș, există resurse mari de lapte, cartofi, cereale, dar și creșterea animalelor și procesarea cărnii, precum și în industria textilă care are tradiții în zonă. O altă urgență este gestionarea crizei apei potabile, știut fiind faptul că mai multe localități au deficit de apă, fântânile au secat pe valea Siretului, în special la Zamostea, Aceleași probleme sunt și în zona Bălcăuți și vor trebui găsite noi surse de apă potabilă. Altă problemă a zonei Siret este cea a fermierilor și nevoia de a fi susținuți la procurarea de echipamente și utilaje pentru irigații, având în vedere seceta din ultimii ani. Nu în ultimul rând, zona Siret va trebui să devină un hub, un mare depozit de materiale de construcție atât pentru construcția A7 și a drumului național Ratoș - Climăuți - Vicovul de Sus, dar în zonă trebuie încurajate firme care să producă și materiale de construcție pentru piața și reconstrucția Ucrainei”, a afirmat Gheorghe Flutur.

În final el a mai afirmat că localitățile cu primari liberali precum Șerbăuți, Calafindești sau Mușenița, din zona Siret, sunt exemple de bune practici, și în curând același lucru se va putea spune și despre Primăria Grămești, unde o profesoară liberală, Veronica Anechitei, a câștigat funcția de primar și are programe foarte ambițioase.

