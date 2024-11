Vremea campionilor

În timp ce fotbalul oscilează între râs și plâns, tenisul își încheie sezonul cu turneele campionilor. La fete, deja s-a încheiat și pare că se cam schimbă polul de putere. Brațul de fier Sabalenka-Swiatek, acum în ordinea asta în clasamentul WTA, a slăbit pe finalul de sezon (jocul polonezei se fragilizase încă de pe la jumătatea sezonului). Astfel, campioana campioanelor s-a încununat Coco Gauff, la frumoasa vârstă de 20 de anișori. O știm de ceva timp, de-aia poate nu realizăm cât de tânără este de fapt. În finală s-a întors după ce chinezoiaca Zheng, care cred că e revelația anului, o pusese cu spatele la zid. Zheng este un pic mai mare ca vârstă, are 22 de ani și un fizic perfect pentru tenisul actual. Și ea, și Rîbakina, al cărei nou antrenor este Goran Ivanisevic (!), sunt între cele care vor lua cu asalt podiumul în 2025.

Turneul băieților este în plină desfășurare, odată cu Sinner – Medvedev se va fi încheiat prima grupă (zero emoții pentru italian, învingător în mimimum de seturi în celelalte partide). Anunțul lui Djokovic că va absenta de la această ediție a relaxat trei jucători care se băteau pe două locuri, astfel că Rubliov, Ruud și De Minaur au renunțat la angajamentele din turneele premergătoare, stârnind nemulțumirea organizatorilor. Ruud a și furnizat o surpriză imensă, învingându-l în două seturi pe Alcaraz, cel căruia îi făcea statuie la Laver Cup. Ca o paranteză, după eșecul de la Paris Masters, s-a spus că Alcaraz ar fi ca Nadal, nu performează indoor, dar la Laver Cup a câștigat aproape de unul singur împotriva Restului Lumii! După meciul cu Ruud s-a aflat că spaniolul e gripat, ba chiar a fost cât pe ce să nu se prezinte la al doilea meci, după ce se retrăsese de la antrenamentul premergător. Dar iată că a tras de el și s-a văzut gena de campion în victoria cu Rubliov, totuși un adversar adecvat situației. Alcaraz nu a câștigat numai partida, ci și timp, calificarea urmând a o juca mai întremat în ultimul meci, împotriva lui Zverev. Dincolo, Sinner e tot mai dezarmant pentru adversari, în timp ce Medvedev... Ar trebui să se ia niște măsuri în cazul său, după ce pur și simplu a batjocorit competiția, chiar și tenisul însuși, în meciul de deschidere, pierdut cu Fritz. Mi-e tot mai greu să-l simpatizez pe rus, pot să înțeleg că are unele traume, însă totul are o limită.