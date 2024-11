Susținere

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care candidează pentru Senatul României, a verificat împreună cu primarul Vasile Iliuț stadiul lucrărilor la proiectele de investiții din orașul Vicovu de Sus. Gheorghe Flutur a remarcat faptul că în momentul de față Vicovu de Sus este „un oraș campion” din punctul de vedere al investițiilor care sunt în derulare. „Suntem în satul Bivolărie din orașul Vicovu de Sus, pe strada Drumul cu tei, un drum proaspăt asfaltat. Primul strat este deja așezat, aici se vede canalizarea care este adusă la case, urmează al doilea strat de asfalt, însă până atunci trebuie aduse canalele la cotă. Sunt alături de primarul harnic de la Vicovu de Sus, Vasile Iliuț. În Vicovu de Sus avem circa 100 de kilometri de rețele de apă și canalizare. Sunt campioni la lucrările pe care le au pentru dezvoltarea orașului”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a arătat că în prezent, peste 50% dintre lucrări sunt finalizate. „Au șoseaua de centură de 8 kilometri care a început să fie betonată, iar acum au 18 kilometri pregătiți, drumuri de interes public pentru transportul în comun, un proiect nou. Aici urmează să vină, din câte știu, 10 microbuze și două autobuze. Asta înseamnă rezolvarea a încă unei probleme la Vicovu de Sus, transportul public. E un oraș întins, un oraș care a așteptat apa, canalizarea, gazul metan și toate astea se întâmplă sub conducerea primarului liberal Vasile Iliuț”, a declarat liderul liberalilor suceveni.

Vasile Iliuț: „În orașul Vicovu de Sus se muncește la capacitate maximă la proiectele de dezvoltare”

La rândul său, primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a spus că îl bucură faptul că președintele PNL Suceava este alături de cetățenii acestui oraș pentru a susține investițiile în derulare. Vasile Iliuț a spus că str. Drumul cu tei, la care a făcut referire Gheorghe Flutur, va fi modernizată pe o lungime de 2 kilometri.

„Este un drum care face parte din cei 18 kilometri de asfaltări și betonări care vor fi în orașul Vicovu de Sus. Și cum am spus, este turnat primul strat de asfalt, se ridică capacele la cotă, astfel încât atunci când venim cu asfaltul de finisare să nu apară nici o diferență. Ne mișcăm cât de repede putem, vremea ține cu noi și suntem bucuroși că se poate lucra. Am fost pe aproape toate șantierele, se muncește la capacitate maximă, suntem mulțumiți și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi. Și dacă pe aici, pe colo mai apar supărări pentru disconfortul creat, am întâlnit și cetățeni care își asumă acest disconfort. Dacă pe unele locuri mai sunt nemulțumiri ne cerem scuze noi, venim în ajutorul dumneavoastră, vă rog să ne sesizați și facem tot ce trebuie ca Vicovu de Sus să beneficieze de infrastructură, apă, canalizare, drumuri, transport local”, a transmis Vasile Iliuț.

El a ținut să precizeze că săptămâna viitoare va semna și contractul pentru acele 10 microbuze și două autobuze care trebuie să vină în orașul Vicovu de Sus pentru transportul local.

