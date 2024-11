Candidatul aflat pe locul I pe listele Uniunii Salvați România (USR) Suceava pentru Camera Deputaților, deputatul Emanuel Ungureanu, a afirmat, în cadrul emisiunii „Eu cu cine votez”, că „obiectivul meu este zero șpagă în spitalele din Suceava”. El a explicat că este complet fals faptul că are avea ceva personal cu medicii, așa cum îl acuză unii: „Familia mea e plină de medici, socrul meu este medic, soția mea este medic, nu am nimic cu medicii, am, însă, boală, asta-i clar, pe medicii șpăgari”.

Emanuel Ungureanu a menționat faptul că de 24 de ani se ocupă ca voluntar de bolnavi, perioadă în care a văzut și a trăit multe situații anormale, care explică „încrâncenarea mea cu șpăgarii”. El a promis că, în calitate de deputat de Suceava, „voi fi spaima medicilor care jecmănesc pacienții, indiferent de forma asta, șmecheria asta, că nu a condiționat actul medical”.

Vizionând înregistrarea emisiunii, pe pagina noastră de Facebook sau pe canalul de YouTube al „Monitorului de Suceava”, mai puteți afla de ce candidează Emanuel Ungureanu la Suceava, după ce a fost ales, în mandatele trecute, la Cluj și Buzău, și care sunt principalele probleme ale sucevenilor, pe care le-a identificat în cadrul întâlnirilor electorale.

Emanuel Ungureanu a mai afirmat, în cadrul emisiunii, că „USR nu a susținut niciodată propaganda LGBT. Niciodată, absolut niciodată” și a ținut să precizeze, referind-se la referendumul pentru familie din 2018, că „a fost o mare mizerie, care a fost gândită de un individ care era cu amantă, susținut de dl Tăriceanu, care era la a cincea nevastă, de niște oameni ipocriți, care nu aveau nicio treabă cu familia tradițională, nu aveau nicio treabă cu moralitatea”.