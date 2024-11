Festival concurs

Trofeul Festivalului Concurs Internațional de Folclor ”Cântecele Neamului”, ediția a XIV-a, a fost câștigat de tânărul interpret de muzică populară sucevean Ionuț Toneț. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Suceava, Școala Populară de Arte ”Ion Irimescu” Suceava și Centrul Cultural ”Bucovina”, a avut loc în zilele de 29 și 30 octombrie 2024, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

„Cu mare bucurie și recunoștință, vreau să vă împărtășesc că am avut onoarea de a primi marele trofeu, chiar la mine acasă, în Bucovina, la Festivalul Internațional <Cântecele Neamului>. Îi mulțumesc, în primul rând, Bunului Dumnezeu, care mi-a dat puterea de a urca pe scenă și de a dărui tot ce am mai bun. Apreciez profund juriul pentru încrederea și aprecierea arătate și orchestra care a însoțit fiecare notă cu pasiune și talent. Mulțumiri speciale îi adresez doamnei profesoare Maria Macovei, pentru sprijin și îndrumare. Vă mulțumesc din inimă și vouă, tuturor celor care mi-ați fost aproape, pentru susținere și încurajare. De asemenea, mulțumesc și publicului sucevean în fața căruia am avut onoarea de a cânta în aceste două zile minunate. Fără voi, toți, această reușită nu ar fi fost posibilă”, este mesajul transmis de Ionuț Toneț.

Trofeul festivalului i-a fost înmânat câștigătorului Ionuț Toneț de administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja. Tânărul interpret este originar din Botoșana și a impresionat juriul cu un cântec vechi de cătănie și unul din repertoriul regretatului interpret de muzică populară George Finiș.

Concurență

25 de tineri interpreți de muzică populară dintre cei mai valoroși au concurat în cadrul Festivalului Concurs Internațional de Folclor ”Cântecele Neamului”.

Au fost artiști aspiranți din Suceava, Botoșani, Iași, Brăila, Bistrița, Alba Iulia, Sibiu, Reșița, Târgu Jiu, Satu Mare, Târgu Mureș și Republica Moldova.

Concursul a avut loc pe 29 octombrie și s-a desfășurat pe două secțiuni: canto și instrumental. Toți concurenții au fost acompaniați de către Orchestra ”Bucovina” a Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” Suceava, dirijată de maestrul Trifan Leancă. În cadrul spectacolului, au mai evoluat și dansatorii aceleiași instituții culturale, coordonați de coregrafa Alina Leonte.

Pe 30 octombrie, tot la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, a avut loc Gala Laureaților. Juriul de specialitate, condus de reprezentantul Casei de discuri Electrecord, doctor etnomuzicolog Roxana Daniela Gibescu, a fost format din Anca Luciana Branea, prof. dr. univ. la Universitatea de Arte din Tg. Mureș, Silvia Zagoreanu, director al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultual Imaterial Chișinău, Vasile Pohoață, etnomuzicolog, realizator de emisiuni, și Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina.

”Misiunea juriului a fost una extrem de dificilă, pentru că am avut de ales cei mai buni dintre cei mai buni. Concurenții sunt foarte bine pregătiți, au interpretat piese foarte grele, iar ținuta lor scenică este una impecabilă. Am convingerea că folclorul este pe mâini bune și, cu siguranță, ne vom reîntâlni cu acești tineri și vom auzi lucruri din ce în ce mai frumoase despre ei”, a spus președintele juriului, Roxana Daniela Gibescu, etnomuzicolog și reprezentant al Casei de discuri Electrecord.

Juriul a acordat patru mențiuni, două premii III, două premii II, două premii I și Marele Premiu.

Școala Populară de Arte ”Ion Irimescu” a marcat 70 de ani de activitate

Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Concurs Internațional de Folclor ”Cântecele Neamului” a coincis cu aniversarea de 70 de ani de activitate a Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” Suceava. La acest spectacol-sărbătoare au participat invitați din 12 județe ale țării, dar și din Republica Moldova. Spectacolul a debutat cu acordarea mai multor diplome de excelență, care au fost înmânate de către directorul Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” Suceava, coregraful Ion Băițan.

Primele diplome de excelență au fost acordate foștilor directori ai instituției, apoi profesorilor care își desfășoară aici activitatea.

Diplome au primit și directorii celorlalte școli populare din țară. „Sunt prezenți toți colegii mei, de la toate școlile populare din țară, și le mulțumesc din tot sufletul pentru prezența care întărește și mai mult relația noastră de prietenie, dar și de colaborare. Îi asigur pe fiecare în parte de prețuire și respect”, a spus Ion Băițan.

Fiecare dintre invitații din țară a avut doar cuvinte de apreciere la adresa instituției și a subliniat faptul că Școala Populară de Arte ”Ion Irimescu” este luată de model de bună practică de foarte multe instituții culturale: ”Mă aflu pentru prima dată la dumneavoastră, la Suceava, dar am colaborat de nenumărate ori cu domnul director Băițan și instituția pe care o sărbătorim. Vă aduc de la Sibiu gândurile noastre de aleasă prețuire și respect. La împlinirea celor 70 de ani de activitate, vă urăm succes pe mai departe, să rămâneți consecvenți, să continuați să fiți reper și model de bună practică pentru celelalte instituții culturale ca și până acum”, a transmis Alina Pinca, directorul Școlii Populare de Arte și Meserii ”Ilie Micu” din Sibiu. Totodată, directorul Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” Suceava a primit distincții din partea mai multor colegi din țară, de la Târgu Mureș, Piatra Neamț și Târgu Jiu.

Regal folcloric

Rând pe rând, au mai evoluat pe scenă profesorii Alexandra Dumbravă, Elena Simionesi, Cristian Munteanu și Marius Dochița, dar și colaboratorul constant al instituției, Petronela Butnariu, o tânără interpretă foarte apreciată de suceveni.

Gala de premiere a fost întregită de recitalurile unor interpreți consacrați: Anca Branea a încântat publicul cu „feciorești” de pe Mureș și Târnave, bucovineanul Sorin Filip a primit ropote de aplauze pe hora ”Jos în lunca de la Prut”, sibianca Alina Pinca a făcut sala să vibreze în ritmului jienelor, basarabeanca Silvia Zagoreanu a interpretat un cântec sensibil de înstrăinare, care a adus multă emoție, iar gorjeanul Ion Drăgan a adus multă energie pe scenă, specifică oamenilor din partea de sud a țării.

”Ne-am bucurat să putem organiza la Suceava un eveniment de o asemenea amploare, cu atât de mulți invitați valoroși, din atât de multe zone folclorice ale țării și promitem surprize frumoase iubitorilor de folclor și de acum încolo”, a adăugat Sorin Filip, managerul Centrului Cultural ”Bucovina”.

Sărbătoarea s-a încheiat cu publicul în picioare, aplaudând Ansamblul ”Bucovina” al Școlii Populare de Arte ”Ion Irimescu” din Suceava, pe câștigătorul trofeului, Ionuț Toneț, și pe un fluieraș din Sibiu, carismaticul Rareș Chele, care a fost bisat de public.

Cele două spectacole din cadrul Festivalului Concurs Internațional de Folclor „Cântecele Neamului” au fost prezentate de inițiatorul proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Zîna Bârsan.

”Poate sunt mai puțini cei care știu faptul că eu am absolvit cursurile de dans popular în cadrul Școlii Populare de Arte <Ion Irimescu> din Suceava, așa că m-am simțit parte din această mare, frumoasă și valoroasă familie artistică pe care am sărbătorit-o la 70 de ani de la înființare. A fost un regal folcloric, cu invitați unul și unul, iar cireașa de pe tort a fost splendida orchestră, condusă impecabil de maestrul Trifan Leancă. Succes pe mai departe acestui colectiv artistic, în frunte cu domnul director Ion Băițan”, a transmis prezentatoarea Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului ”10 pentru folclor”.