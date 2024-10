Inovare

Ediția de la Suceava a competiției UrbanLab for Green Cities, care promovează proiecte pentru neutralitate climatică, a fost câștigată de echipa DrugBin, formată din farmacista Laura Gavriloaia și doi tineri care lucrează la compania ASSIST, Vadim Ștefănică și Adrian Costescu. Evenimentul a avut loc în perioada 25-27 octombrie, la sediul ASSIST Software Suceava și a reunit la start 5 echipe care, cu sprijinul experților locali și norvegieni, au realizat proiecte pentru neutralitate climatică.

Echipa câștigătoare a prezentat un sistem inteligent de colectare pentru eliminarea sigură a medicamentelor expirate sau neutilizate, în condițiile în care aceste produse sunt considerate deșeuri periculoase și este interzis să fie aruncate la gunoi menajer.

Laura Gavriloaia a explicat, la Radio Top, că din ianuarie 2024 medicamentele expirate sau nefolosite se predau la spitale, un sistem relativ greoi deoarece activitatea se desfășoară într-o singură zi, în anumite intervale orare și presupune ca o persoană să se ocupe de această activitate.

„Sistemul nostru poate să preia medicamente 24 de ore din 24, le selectează pe bază de inteligență artificială, nu mai este nevoie de un om responsabil acolo ca să împartă aceste medicamente și este mult mai accesibil, astfel încât reușim să colectăm mai multe medicamente”, a arătat Laura Gavriloaia.

Implementarea unui astfel de sistem în spitale concomitent cu o campanie de informare a populației ar reduce nivelul de poluare. Echipa are la dispoziție 3 luni de incubare și premiul de 1.500 de euro pentru a aduce proiectul de la nivel de software la stadiul de implementare, cu ajutorul Urban Lab.

Potrivit Laurei Gavriloaia, prototipul sistemului va fi destul de mare, dar „varianta customizată” (n.r. personalizată, adaptată cerințelor) ar fi de aproximativ 1,5 m lățime și 1,7 m înălțime. Ea a mai spus că pentru implementarea unui astfel de proiect pe scară largă „este nevoie clar de angajamentul autorităților locale”, care ar putea încerca un program pilot la nivelul județului Suceava.

Locul 2 la competiția care a avut loc la Suceava a fost câștigat de echipa „Gustă din Bucovina”, cu un proiect care vizează integrarea producătorilor locali în ansambluri de tip "Farm2Go" pentru reducerea amprentei de carbon. Celelalte trei echipe au primit mențiuni: „Oamenii Pădurii”, pentru ideea de păduri urbane cu funcții mixte și implicare comunitară; „ReGen” pentru un mecanism de captare și reutilizare a apei pentru irigație; „BRCT” pentru ideea formării unui grup interdisciplinar pentru proiecte de dezvoltare urbană sustenabilă.

Toate echipele au acces la un incubator de 3 luni pentru a-și transforma ideile în proiecte aplicabile.

Proiectul „Climate-Neutral and Smart Cities: Planning, Piloting, Inspiring – EEA Partnership Suceava x Stavanger” este finanțat din granturi SEE și Norvegiene prin Fondul pentru Relații Bilaterale și este implementat de UEFISCDI în parteneriat cu UrbanizeHub, Primăria municipiului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Institutul pentru Reziliență Climatică, Economică și Socială, alături de partenerii norvegieni Nordic Edge, University of Stavanger, City of Stavanger.