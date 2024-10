Politică

Președintele ales al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat, duminică, la lansarea proiectului de țară al candidatului PSD la președinția României, Marcel Ciolacu, și a declarat că poate spune, „cu toată convingerea, că avem, în sfârșit, un plan concret pentru România, pentru toți românii”.

În opinia lui Șoldan, Marcel Ciolacu are „o viziune clară, axată pe dezvoltarea reală a țării, un proiect de țară care presupune investiții de peste 155 de miliarde de euro în următorii cinci ani; un plan național centrat pe creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea României, finalizarea autostrăzilor, șanse egale la educație și sănătate și respect pentru românii din diaspora; soluții pentru protejarea tinerilor de consumul de droguri și stoparea declinului demografic”.

Gheorghe Șoldan consideră că o strategie clară de dezvoltare și o echipă care să o pună în aplicare până la capăt este ceea ce i-a lipsit României până acum.

„Guvernarea PSD, cu Marcel Ciolacu premier, a demonstrat că suntem pe drumul cel bun. Astăzi, în România, am început să unim regiunile țării prin autostrăzi - sunt peste 800 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres în lucru, se construiesc spitale regionale și avem investiții care au ajuns la un nivel record. PSD a crescut veniturile românilor și a făcut dreptate pentru 3,8 milioane de pensionari, protejând populația și economia prin măsurile de plafonare a prețurilor la energie și alimentele de bază. S-au investit miliarde de euro și au fost create 500.000 de noi locuri de muncă, iar până la finalul acestui an, a anunțat și astăzi premierul, România va fi în Schengen. Dragi suceveni, proiectul de țară pe care l-a propus Marcel Ciolacu e despre soluții, nu despre discursuri goale. România are nevoie de un președinte pentru toți românii, nu de unul care dezbină și împarte țara în tabere sau încearcă să distrugă un partid sau altul, pentru că asta înseamnă să lupți tot cu românii tăi. Un președinte trebuie să fie al tuturor românilor, indiferent de convingerile politice, fie de stânga, fie de dreapta. Marcel Ciolacu este președintele de care România are nevoie”, este mesajul lui Gheorghe Șoldan pentru suceveni.