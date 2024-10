Susținere

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la finalul vizitei pe care liderul liberalilor Nicolae Ciucă a efectuat-o marți în Horodnic de Sus că această comună este un exemplu de dezvoltare sub administrare liberală. Comuna Horodnic de Sus este condusă de primarul PNL Valentin Luță, care va prelua în scurt timp al treilea mandat.

„Este o poveste de succes despre un sat românesc condus de un liberal gospodar. În inima Bucovinei, Horodnic de Sus este o localitate cu peste 5.000 de locuitori păstorită de două mandate de primarul Valentin Luță, un tânăr liberal care a transformat radical această comună”, a spus Flutur.

El a adăugat că l-a invitat pe Nicolae Ciucă în această comună pentru a-i arăta la fața locului povești de succes, o primărie cu fonduri accesate de peste 35 de milioane de euro în toate domeniile și care funcționează performant cu doar opt salariați.

„Deci se poate cu opt oameni să administrezi o comună, o primărie care a investit enorm în educație. Trei școli și grădinițele sunt toate modernizare la standarde europene. Apoi avem clădiri renovate, un centru medical cu medici care vin din Rădăuți, primarul dezvoltă un alt proiect pentru un centru cu alte specializări medicale și, mai mult, a semnat un mare proiect pentru un centru de recuperare postoperatorie locomotorie. Aici avem parcuri industriale, un parc pe 12 hectare unde au început să vină investitori în special din diaspora, dar și cartiere cu peste 100 de case bucovinene, cu o arhitectură superbă, pentru oameni care se mută de la oraș la țară”, a arătat liderul PNL Suceava.

El a adăugat că tot în această comună există un parc fotovoltaic, rețele de apă, canalizare, gaz metan și un sistem de colectare civilizată a deșeurilor.

„De asemenea, fermierii au început să se dezvolte și am vizitat astăzi o fermă bio a unui diaporean care a înființat pe 20 de hectare de teren degradat o fermă de măr bio, consumat de copilașii de la școlile din comună. Primăria are și o societate care a deschis ”Căsuța de bucate”, o cantină care dă masă caldă pentru toți copiii din comună. Și tot primăria are o societate la care este acționar unic și care lucrează la asfaltarea și betonarea drumurilor și la construcții civile”, a afirmat Gheorghe Flutur. El consideră că toate acestea fac din Horodnic de Sus o localitate extrem de atractivă. „E o concurență și cu alte localități în special cu primari liberali. Să știți că povești de succes sunt și la Putna, Vicovu de Sus, Marginea, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Burla, Bilca, Brodina sau Rădăuți, localități cu care noi ne mândrim. Toate astea arată că omul sfințește locul”, a precizat Flutur.

Liderul PNL Suceava: „Nicolae Ciucă este cel mai bun candidat la președinția României”

Gheorghe Flutur a subliniat că PNL trebuie să rămână la guvernare pentru că are povești de succes precum cea de la Horodnic de Sus.

„Amprenta liberalilor s-a pus la nivel de localități, dar și la nivel de județe. Mergeți la Cluj, Bihor, Alba, Arad sau veniți în Suceava. Trei mandate unde Gheorghe Flutur a fost președinte de Consiliu Județean au schimbat radical fața județului Suceava și chiar adversarii sunt nevoiți să recunoască acest lucru, pentru că asta înseamnă dezvoltare. Iar această dezvoltare este în ADN-ul PNL”, a afirmat președintele PNL Suceava.

În același timp el i-a asigurat pe suceveni că Nicolae Ciucă este cel mai bun candidat la președinția României în primul rând pentru că are un drum foarte bine consolidat în carieră.

„Omul acesta a parcurs etapele vieții nesărind trepte. Și-a consolidat treaptă cu treaptă cariera profesională, a fost recunoscut apoi după ce a ocupat funcția de ministru al Apărării, a devenit prim-ministru al României, a învățat mult mai multe despre economie, despre problematica mult mai largă decât a unui ministru al Apărării, iar acum este în măsură și cunoaște aceste probleme și știe să le rezolve, să le înțeleagă. Dar dincolo de asta este un om extrem de echilibrat, neconflictual, constructiv, cu o gândire pozitivă, sănătoasă, un om care știe în momente grele să-și adune oamenii, să-i bată pe umăr, să-i încurajeze, să se lupte pentru ei și acest lucru te face să-l urmezi. De aceea este nevoie de un lider pe care cu drag să îl urmezi și nu altfel. Nicolae Ciucă este un om cald, este un om foarte plăcut, are un magnet al lui aparte care trage oamenii și asta o va putea face și în calitate de președinte al României”, a încheia Gheorghe Flutur.