Performanță în familie

Palmares excelent pentru doi suceveni de 31, respectiv 62 de ani, fiu și părinte, în cadrul unei competiții internaționale dedicate unui sport mai puțin popular, dar care este remarcabil reprezentat: radioamatorismul/ telegrafia viteză.

Alexandru și Ștefan Mancaș au fost medaliați în cadrul Campionatului Mondial de Telegrafie Viteză IARU HST 2024, desfășurat în Tunisia, în perioada 9 - 13 octombrie.

Alexandru, în vârstă de 31 de ani, are un palmares consistent, reușind să-și adjudece 5 medalii la categoria Seniori, 21 - 40 ani: aur la Morse Runner, argint la Recepție, Transmitere și RUFZXP și bronz în clasamentul general.

De asemenea, Alexandru a fost recompensat cu încă o medalie de bronz împreună cu echipa națională, echipă care, cu un total impresionant de 25 de medalii (patru de aur, opt de argint și 13 de bronz), s-a clasat pe locul 3 la nivel mondial.

„Eu sunt foarte mulțumit de rezultat, mai ales în condițiile în care nu am avut foarte mult timp la dispoziție să mă pregătesc. Era loc de mai bine, dar per total sunt satisfăcut. Faptul că am concurat cu tatăl meu m-a ajutat, ne-am motivat unul pe altul înainte de probe și apoi am schimbat opinii despre cum au decurs acestea și ce dificultăți am întâmpinat”, a menționat Alexandru.

De partea cealaltă, Ștefan Mancaș a obținut bronz la Transmitere și în clasamentul pe echipe, locul 4 la Morse Runner și locul 5 în clasamentul general.

Din 2009, în lotul național

Alexandru lucrează în domeniul telecomunicațiilor, fiind absolvent al Universității „Ștefan cel Mare”, specializarea Electronică.

Mărturisește cu regret că radioamatorismul - telegrafia nu este un sport popular, ba chiar reușește să atragă tot mai puțini practicanți, cu toate că e un „sport al minții foarte interesant și provocator, care necesită multe calități, ureche muzicală, putere mare de concentrare, abilități tehnice etc.”.

„În clasa a IV-a am fost înscris la Palatul Copiilor la cercul Radioclub, unde profesorul Viorel Dincă ne-a atras spre alfabetul Morse, spre telegrafie. Acolo am învățat, am prins microbul și am fost inițiat în acest domeniu. Și competiția cu ceilalți copii de la club m-a ambiționat să mă perfecționez, să avansez. Din păcate acest cerc nu mai există la Palatul Copiilor.

În 2008 am mers la Radioclubul Județean și am început să practic la nivel de performanță, acolo m-am pregătit cu profesorul Coca Pavlic Alexandru, care din păcate nu mai e printre noi. El m-a adus la acest nivel, la performanță.

Am început să particip la competiții mai mari, la campionate naționale, apoi, în 2009, am fost cooptat și selecționat în lotul național. În 2009, la 16 ani, am avut primul concurs în afara țării, un concurs de nivel european”, povestește Alexandru. De atunci a participat la circa 20 de competiții în afara țării, campionate mondiale, cupe europene și balcanice

Alexandru deține, din 2018, recordul mondial la Morse Runner

Tânărul menționează că fiecare rezultat obținut are o însemnătate aparte, însă punctează o performanță din 2018, când a reușit să doboare recordul mondial la proba de Morse Runner, record pe care îl deține și astăzi, după 6 ani.

„Concursurile noastre se bazează pe patru probe: Recepție, Transmitere, care sunt probe tehnice, Morse Runner și RUFZXP, probe practice. La Morse Runner m-am specializat, în timp, cel mai bine. Fiecare probă necesită antrenament și pregătire separate. De exemplu, la recepție trebuie să recepționezi în căști semnale morse la viteze foarte mari. Le descifrezi în gând, le transcrii pe foaie, iar la final le transcrii într-un program care verifică cu ce a transmis calculatorul. Ai voie să faci maxim 5 greșeli”, a mai punctat suceveanul.

Pentru pregătirea sa, tânărul folosește un dispozitiv din Belarus, țară cu cele mai bune rezultate în acest domeniu.

Faptul că telegrafia și-a pierdut din notorietate a dus la subfinanțarea acestui sport, iar competițiile la care Alexandru a participat nu au implicat și recompense financiare, cu foarte puține excepții.

Arta de a comunica prin intermediul semnalelor Morse rămâne doar un hobby pentru cei care îl practică, însă un hobby cu destule satisfacții.