Modele

Elevii Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava au primit vizita a patru mari sportivi, canotori participanți sau medaliați în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, campioni mondiali, campioni europeni.

Andrei Cornea, Ioana Mădălina Moroșan, Ionela și Marius Cozmiuc au fost invitații speciali ai proiectului educațional „Copiii au nevoie de modele reale”, desfășurat marți, 8 octombrie.

Prof. Augustina Daniela Șorodoc, coordonatoarea activității, a subliniat că scopul acestei vizite este de a-i face cunoscuți și recunoscuți în rândul elevilor pe acești mari sportivi, unul dintre ei fiind chiar fost elev al școlii gazdă, de a le împărtăși celor mici din tainele sportului de mare performanță, de a le dovedi pe viu că visurile pot deveni realitate cu muncă și perseverență, cu determinare și ambiție, că sacrificiile făcute nu sunt în zadar.

„Ne dorim ca ai noștri elevi să întâlnească super-eroi reali, modele demne de urmat.

Cu toții am avut onoarea de a-i cunoaște pe acești mari campioni, de a le adresa întrebări și de a primi răspunsuri, de a afla mici secrete din spatele acestor mari performanțe.

Suntem convinși că această activitate a avut un real impact asupra elevilor noștri, mici și mari, va modifica, chiar va schimba viziunea unora dintre ei asupra școlii, asupra activităților lor, asupra vieții în general”, a mai punctat prof. Augustina Daniela Șorodoc.

Au făcut parte din proiect: clasa I A - prof. înv. primar Augustina Daniela Șorodoc, I B - prof. înv. primar Otilia Margareta Giurcă, I C - prof. înv. primar Diana Marcela Popescu, I G - prof. înv. primar Maria Doina Leonte, clasa a VI-a C - prof. Roxana Ilaș, clasa a VIII-a A - prof. Roxana Agapi și clasa a VIII-a D - prof. Angela Screpnic, împreună cu echipa din conducerea școlii, director prof. Dumitru Moraru, directori adjuncți, prof. Ancuța Nadia Gulei și prof. înv. primar Anna Ștefură.