Atletism

Ediția din 2024 a Campionatului Național de Alergare pe Șosea pe distanța de 5 kilometri s-a ținut pe un traseu conturat în zona centrală a municipiului Oradea. Întrecerea s-a desfășurat la trei categorii de vârstă: seniori, Under 23 și Under 20. Clubul Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei a reușit să urce pe podiumul de premiere în întrecerea masculină pe echipe a categoriei de vârstă Under 20, concurând în formula Alexandru Prâsneac, Petru Bodea și Andrei Ștefănică.

„Sunt mulțumit de prestația sportivilor mei. Am început pregătirea pentru sezonul indoor pe data de 10 septembrie, iar această medalie cucerită la prima competiție la care am luat startul este dătătoare de speranțe pentru întrecerile următoare”, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac, care a dorit să mulțumească pentru sprijin clubului dornean și primăriei din localitate.