Mașini

Esplanada din centrul municipiului Suceava a găzduit, la finalul săptămânii trecute, o nouă ediție a Salonului Auto Bucovina, eveniment de referință pentru industria auto, care a reunit dealeri auto cu ultimele noutăți în materie de autoturisme, dar și firme de asigurări, școli de șoferi și alți jucători din industrie.

Un eveniment dinamic, interactiv, de o amploare considerabilă atât din punctul de vedere al numărului de expozanți (12 dealeri auto), al modelelor prezentate, cât şi al suprafeței expoziționale.

La deschiderea evenimentului, Lucian Gheorghiu, președintele executiv al Camerei de Comerț și Industrie Suceava, principal organizator, a arătat că „Salonul Auto Bucovina este un eveniment mult mai complex decât o expoziție într-un showroom. Evenimentul presupune întrunirea într-un singur cadru a tuturor dealerilor din industria auto din județul Suceava. Sunt prezenți și cei din domeniul asigurărilor, cei care furnizează componente pentru întreținerea mașinilor, reprezentanții unor școli de șoferi etc.

De asemenea, sunt șase studenți de la Universitatea Tehnică <Gheorghe Asachi> Iași care au venit cu proiectele lor de licență, respectiv un simulator de impact și un simulator de accident, care se rotește. Totodată, vor fi prezenți cei de la Poliție, Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență”.

O prezență aparte în cadrul salonului au fost două autoturisme Bentley din perioada interbelică, a precizat Lucian Gheorghiu.

Salonul Auto Bucovina a adus în atenția sucevenilor ultimele noutăți și servicii în materie de autoturisme, autoturisme de teren, vehicule utilitare ușoare, echipamente şi accesorii pentru autovehicule, echipamente şi aparatură pentru service auto, piese şi accesorii auto, tuning, închirieri auto, şcoli de şoferi, servicii financiare și asigurări etc.

Oferte actuale la Suzuki

Sucevenii care au în vedere achiziționarea unei mașini au beneficiat de discounturi faţă de preţurile de listă, pentru contractele încheiate pe durata evenimentului sau luna aceasta.

Andreea Macoveiciuc, director de vânzări Suzuki Suceava, Union Cars, a precizat că producătorul japonez este reprezentat de „cele mai noi modele Suzuki, recunoscute pentru fiabilitate și eficiență, respectiv noul Vitara, noul Swift și noul S-Cross.

Ca motorizări, avem 1.4 pe Vitara și S-Cross, cu 129 de cai putere, și motor 1.5, cu cutie AGS, robotizată, cu 109 cai putere. Pe Swift avem un motor de 1.2 cu 89 de cai putere. În ceea ce privește consumul, sunt modele foarte fiabile.

Garanție oferim 3+7 ani, în limita a 200.000 de kilometri, deci 10 ani, ceea ce înseamnă un produs de încredere ridicată. De asemenea, în această perioadă avem un discount de până la 2.200 de euro pentru Vitara și S-Cross și până la 1.800 de euro pe noul Swift.

Iar octombrie e luna ofertelor, a cadourilor, la Suzuki și îi invităm pe cei interesați să ne viziteze.

La Suzuki Union Cars ne concentrăm pe satisfacția clienților, oferindu-le soluții de mobilitate inovatoare și accesibile”

Ford, cu autoturisme fabricate la Craiova

În cadrul salonului, sucevenii au putut să admire cele mai noi modele de maşini ale dealerilor auto din Suceava.

Cât privește standul Ford, Mihaela Bălan, director vânzări Ford Suceava, a arătat că dealerul a fost reprezentat la salon atât de autoturisme, cât și gama de autoutilitare.

„Vedetele noastre sunt noul Ford Puma, fabricat în România, la Craiova, la un preț de 16.990 de euro plus TVA, și noua Kuga, la prețul de 21.900 de euro plus TVA, pentru varianta cu cutie automată.

Pe partea de utilitare, aducem în fața publicului Ford Ranger, desemnat cel mai bun pick up al anului 2024, și Ford Transit Custom, declarat în acest an <van of the year>. O altă noutate este Ford Transit Courier care, de asemenea, este fabricat la Craiova.

Sucevenii ne găsesc pe b-dul Sofia Vicoveanca, nr. 4, unde vor avea parte de consultanță și de toate informațiile. Tot acolo vom organiza de luni până vineri open week, unde invităm pe toți cei interesați să vină să testeze modelele nou lansate”, a mai spus Mihaela Bălan.