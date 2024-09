Sprijin

Candidatul AUR Suceava pentru Senat, omul de afaceri Petrică Negrea, consideră că și celelalte partide din România ar trebui să meargă la sinistrații din județele Galați și Vaslui pentru a le da o mână de ajutor să-și reconstruiască gospodăriile distruse de inundații, așa cum membrii AUR o fac de câteva zile încoace. Prezent încă de la începutul acestei săptămâni în localitatea Pechea alături de mai mulți voluntari AUR, Petrică Negrea a spus că în toată această perioadă a vorbit cu mulți oameni pentru a le afla nevoile reale. „Unii vor doar materialele și un sprijin financiar pentru a se ocupa ei de renovare, alții nu pot munci sau nu se pricep și ar dori ca reconstrucția să fie făcută de voluntarii noștri. Vedem fiecare situație în parte, iar viața m-a învățat că trebuie să ajuți oamenii așa cum vor ei, nu cum vrei tu. Important este că după primele 10 tiruri și 20 de camioane, vin altele în fiecare zi. Oameni cu dare de mână și suflet mare s-au inspirat din ce am difuzat noi și trimit, fiecare, ceea ce produc sau comercializează”, a spus Petrică Negrea. El a arătat că printre altele, oamenii au nevoie și de electrocasnice, motiv pentru care filiala AUR Suceava, dar și altele din țară au început să colecteze, după fișele de necesitate transmise de la Pechea.

„Nu mă lasă inima să plec de aici fără să fac ceva important, măcar pentru o singură familie. Aș vrea să le ajut pe toate, deși știu că nu pot. Nu pot să vă mint că putem reconstrui totul singuri. ISU și militarii au scos mâlul din casele și curțile oamenilor și au nivelat drumurile de acces, ei lucrând alături de voluntarii AUR, atât cu utilaje proprii, cât și cu cele aduse de noi. Oamenii ăștia, care spun că-și fac doar datoria, merită tot respectul. Noi căutăm să ne implicăm în construcția și restaurarea caselor. Specialiștii noștri inventariază acum casă cu casă și caută soluții tehnice. Încercăm să găsim o rezolvare la toate problemele oamenilor din Pechea”, a declarat candidatul AUR Suceava pentru Senat.

El a făcut referire și la declarațiile unor persoane potrivit cărora acțiunea AUR ar fi una politică. „Evident că ceea ce facem noi aici are și un ecou politic, pentru că nenorocirea s-a întâmplat în campania electorală. Dar noi am plecat cu toții de la un Congres, o acțiune politică, la una umanitară, pe care am considerat-o mult mai importantă. Ne-am întrerupt campania electorală pentru asta și vom cheltui banii de publicitate politică pentru nevoile de aici. Asta înțelegem noi prin acțiune politică: fapte, nu vorbe”, a declarat Petrică Negrea.

El a ținut să le transmită „comentatorilor de ocazie” că e mai bine să stai într-o casă făcută de voluntarii AUR decât în corturile Guvernului. Negrea le-a recomandat și celorlalte partide ca în loc să stea pe margine și să comenteze, să vină în zonele afectate de inundații și să facă și ele case. „Pentru că, la urma urmei, mai bine o casă construită de un partid decât niciuna. Abia după ce am făcut ceva consistent, fiecare, ne putem întoarce la emisiunile politice și la dezbateri. Suntem în mijlocul toamnei, temperaturile scad și o parte din locuitorii din Pechea stau încă în corturi. Chiar în aceste zile, Administrația Prezidențială a primit, la o rectificare pe genunchi, încă 7 milioane de lei. Pentru salarii și întrețineri, se spune în expunerea de motive. Pentru confortul, călătoriile și fanteziile celui mai detestat om politic al momentului, nu au mai rămas bani nici pentru salariile celor care îl slujesc.

Aici, la Pechea, localitate a Uniunii Europene, oamenii au rămas fără case și stau în corturi. Nu e corect. Nu te poți juca cu suferința oamenilor și să pretinzi că-i reprezinți. Zilele acestea mi-am întărit convingerea că trebuie să intru în zona de unde pot să fac oamenilor o viață mai bună. Aici, la Pechea, e un examen de bună guvernare pentru toate partidele politice. Avem posibilitatea de a vedea public diferența dintre gargara politică și lucrul bine făcut”, a încheiat Petrică Negrea.