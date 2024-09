Campania de curățenie națională „Let’s Do It, Romania!”, în județul Suceava

Mobilizare

Peste 26.000 de voluntari au participat sâmbătă, 21 septembrie 2024, la campania de curățenie națională „Let’s Do It, Romania!”, în județul Suceava. În centrul municipiului Suceava a avut loc deschiderea oficială a campaniei de curățenie națională „Let’s Do It, Romania!”, la care au participat sute de voluntari de toate vârstele.

A fost a XI-a ediție a Zilei de curățenie națională, 21 septembrie 2024, ediție care a promovat „O țară mai curată, pentru că natura se sufocă sub deșeuri”.

Ziua de Curățenie Națională din județul Suceava a fost organizată de Asociația Biosilva, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. Anul acesta, campania „Let's Do It, România”a fost susținută în județul Suceava de peste 26.000 de voluntari și promovată de mai multe ONG-uri, instituții publice, primării, școli care au reușit să atragă un număr mare de participanți.

Printre voluntarii care au participat la acțiunea de ecologizare s-au aflat școlari și preșcolari însoțiți de profesori și educatori, studenți, cadre didactice, personal din instituțiile publice locale și județene, persoane din mediul privat, localnici etc.

Partenerii și invitații instituționali care s-au alăturat anul acesta Zilei de Curățenie Națională au fost: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Administrația Națională Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România. Responsabilii acțiunii de sâmbătă au fost Florin Grădinariu - coordonator județean Suceava, și Daniel Lungu - coordonator al voluntarilor.Toți voluntarii înscriși la campania de ecologizare „Let’s Do It, România” au primit diplome de participare, iar cadrele didactice au primit adeverințe ca semn de recunoaștere a implicării și participării acestora la Ziua națională de curățenie.