Actualul primar al Sucevei, Ion Lungu, i-ar putea reprezenta pe suceveni în Parlamentul României. După 20 de ani în care a condus administrația locală, edilul Sucevei consideră că este momentul să facă pasul spre o altă funcție, în care poate pune în valoare vasta experiența acumulată și puterea de muncă de care a dat mereu dovadă.

Ion Lungu, care va preda curând ștafeta noului primar, Vasile Rîmbu, nu a candidat pe nicio listă la alegerile locale din 9 iunie, iar la alegerile parlamentare nu se regăsește deocamdată pe listele vreunui partid.

La PNL, partid pe care l-a reprezentat până nu cu mult timp în urmă, candidaturile sunt deja aprobate și anunțate, la PSD, din partea căruia se zvonea că ar urma să candideze, nu este pe liste, care au fost prezentate.

Și totuși, Ion Lungu are speranța că va ajunge parlamentar. Cel mai probabil, independent, după cum a afirmat recent, în cadrul emisiunii „Ediție Specială” de la Intermedia TV.

Ion Lungu a declarat: „M-aș bucura să ajung parlamentar, nu vreau să mă retrag din viața publică, nu sunt atât de bătrân, cum ar spune unii, am 63 de ani. Am văzut că sunt alții mult mai în vârstă ca mine, care încă sunt funcționali”. El spune că pentru a-i reprezenta pe suceveni în Parlament îl recomandă atât faptul că înainte de a fi primar a fost director general executiv la Combinatul de Celuloză și Hârtie de la Suceava, are experiență în domeniul afacerilor, dar și cele cinci mandate de primar al municipiului reședință de județ.