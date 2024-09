Volumul dedicat regretatului doctor Alexandru C. Pavel, intitulat „Pagini din istoria medicinei românești”, a fost lansat, vineri, la Spitalul Clinic de Urgență Suceava

In Memoriam

Volumul dedicat regretatului doctor Alexandru C. Pavel, intitulat „Pagini din istoria medicinei românești”, a fost lansat, vineri, la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, în prezența unui public format majoritar din medici foarte cunoscuți și apreciați în comunitate, dar și universitari și alte personalități locale.

Printre cei care au luat parte la acest eveniment editorial au fost chirurgul Sorin Hîncu, președintele Colegiului Medicilor Suceava, managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, directorul medical, conf. univ. dr. Dimitrie Siriopol, conf. univ. dr. Roxana Filip, dr. Doina Ganea-Motan, dr. Valeriu Gavrilovici, doctorii Vlase, doctorița Gheorghiu, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, prof. univ. dr. Radu Pentiuc, cercetătoarea Alis Niculică, avocatul Mihai Ștefănoaia, maicile de la Voroneț, Elena și Gabriela, fotograful Dimitrie Balint și, desigur, familia doctorului Pavel: soția - prof. Lidia Pavel, fiica - prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, ginerii - dr. Mihai Ardeleanu și dr. Sorin Stănescu, nepoata – dr. Monica Terteliu Băițan, împreună cu fiica sa.

Cartea care conține o selecție din textele științifice ale doctorului Pavel, teza sa de doctorat, evocări ale familiei, prietenilor, colegilor, pacienților, amintiri ale celor care l-au cunoscut, documente și fotografii, a fost „ctitorită” de fiica și ginerele său, prof. Sanda-Maria Ardeleanu și dr. Mihai Ardeleanu, cu sprijinul cercetătoarei Alis Niculică.

În deschiderea manifestării, managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a evocat rolul doctorului Alexandru Pavel, de la a cărui naștere se împlinesc 100 de ani, în înființarea secției de gastroenterologie de la această unitate medicală: „a fost un pilon al medicinei sucevene”, „un deschizător de drumuri”, „care își iubea pacienții”. „Astăzi am uitat să mai fim mândri de halatul alb și de stetoscopul pe care îl purtăm la gât. Am politizat totul și i-am lăsat pe mulți care n-ar fi trebuit să-și dea cu părerea despre medicină, să o facă. (...) Mi-aș dori ca peste 50 de ani să se vorbească despre noi așa cum se vorbește astăzi de doctorul Pavel”, a afirmat dr. Calancea.

Despre cel care a fost primul gastroenterolog de la spitalul din Suceava și despre devotamentul său față de profesia de medic și aplecarea spre cercetare au vorbit dr. Ardeleanu, dr. Stănescu, dr. Ganea-Motan, prof. Pentiuc, istoricul Alis Niculică, două asistente medicale care au lucrat cu el, dr. Hîncu și profesorul Iacobescu, cel care l-a cunoscut pe când era un tânăr medic la Râșca și cu care ulterior a legat o trainică prietenie. „Am venit la acest spital pe 1 mai 1981, împreună cu soția mea. Am fost cazați la spital. Pe 9 mai, doctorul Pavel a căzut în timpul vizitei. Tot spitalul era impresionat și, ca tânăr medic, mi-am dat seama ce prestigiu avea”, a povestit dr. Hîncu.

Profesorul universitar Mihai Iacobescu a prezentat volumul „Pagini din istoria medicinei românești”, despre cel care a avut „cea mai frumoasă, cea mai umană, creștinească și dumnezeiască îndeletnicire, aceea de a-l ajuta pe om și a-i prelungi zilele”, și a evocat amintiri atât ca prieten, cât și ca pacient al doctorului Pavel.

Dr. Doina Ganea-Motan a povestit câtă grijă i-a arătat doctorul Pavel când a fost pacientă în spital, după ce a suferit un accident rutier. „Eram un tânăr medic stagiar, am avut un accident rutier și eram internată la ATI. Domnul doctor a venit să mă vadă chiar în noaptea în care am fost internată și apoi pe toată durata spitalizării. E mare lucru să faci această profesie cu atâta devotament, o profesie în care trebuie să avem puterea să punem viața noastră în slujba celui care are nevoie de noi, pentru pacientul pe care îl avem zi de zi în fața noastră”, a spus dr. Ganea-Motan.

Fiica doctorului, prof. Sanda-Maria Ardeleanu, a mărturisit că ea și sora ei, dr. Corina Stănescu, au crescut „cu poveștile despre spital” și îl consideră „o prelungire a casei noastre”; „noi am crescut odată cu acest spital”. „Familia medicilor din Spitalul Clinic din Suceava este familia noastră”, a spus cu emoție prof. Ardeleanu. Marcată, și după atâția ani, că tatăl său a murit în timp ce era de gardă la spital, Sanda-Maria Ardeleanu a spus că „n-am putut să-i aduc tatălui meu nici un pahar cu apă”. Volumul pe care l-a îngrijit împreună cu soțul său este „paharul cu apă” omagial pentru doctorul care a fost atât de iubit de pacienții săi, doctorul la a cărui înmormântare a venit „cel puțin jumătate din oraș”, după cum a spus celălalt ginere al său, dr. Dorin Stănescu.

La finalul manifestării, familia Ardeleanu a oferit cu generozitate cărți și autografe tuturor celor prezenți.

Doctorul Alexandru C. Pavel (12 septembrie 1924 - 9 mai 1981) a studiat medicina și a profesat în primii ani la Bogdănești, Râșca, unde a înființat primul staționar sanitar pentru adulți, apoi la spitalul din Fălticeni și la cel din Suceava și s-a specializat în medicină internă și gastroenterologie.

A studiat cu profesorii Iuliu Hațieganu, ctitorul școlii medicale clujene, și Bazil Theodorescu, creatorul cardiologiei moderne românești, și a fost primul specialist gastroenterolog al județului.

A murit la Suceava, pe 9 mai 1981, „cu mâna pe ușa unui salon din spitalul în care a lucrat aproape toată viață, alături de pacienții pe care nu i-a părăsit decât pentru a pleca la Domnul”, după cum povestește dr. Ardeleanu.