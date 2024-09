Sunt în lumea asta foarte strâmtă a fotbalului românesc nişte personaje care au folosit şi folosesc orice prilej pentru a-şi atribui calităţi pe care nu le-au avut niciodată şi a-şi asuma nişte merite perfect inexistente şi ele. Dvs, cei care frecventaţi această rubrică, ştiţi că am nişte fixaţii cu privire la aceşti impostori, dintre care pe primele locuri se afla Stoichiţă, Dan Petrescu, Șumudică, Iorgulescu, iar dintre fotbalişti Chichireș(pe bune că nu-l cheamă aşa!?), Puşcaş şi tocmai resuscitatul Keșeru, despre care bulgarii care l-au reşapat probabil că nu aflaseră că e mort de o vreme. Despre Stoichiţăchiar n-am ce adăuga, fiindcă înţelepciunile pe care le debitează din postura de oficial sunt de un umor nebun, iar dacă la urmăvrei să rezumi ce a spus, nu-ţi iese nici măcar o propoziţie simplă. Petrescu, cel mai ordinar profitor dintre antrenorii cu zero idei de pe lume, tocmai ne-a demonstrat încă o dată că proşti care să te plătească regeşte pentru înfrângeri există peste tot pe lume, dar mai ales la Cluj, iar Șumudicămai are niţel până să-i lămurească şi el pe patroni şi suporteri că lătratul încontinuu nu ţine neapărat loc de competenţă. Continui să susţin că grătarele de Crăciun vor sfârâi în Giuleşti fără el. Iorgulescu, pe care îl credeam mort, eventual călcat de fiu-su cu maşina, a reînviat şi el la meciul din Kosovo al Naţionalei, prilej cu care am constatat că în continuare nu grohăie nimic, dar şi că a mai adăugat kile le quintalul pe care-l are. Cu Chichireșsunt uluit că în sfârşit s-a lămurit şi Becali, dar şi mai uluit sunt căun comentator de la Digi a observat şi el ceea ce am spus eu în rubrica asta de sute de ori: că aşa-zisele investiţii ale lui Becali sunt doar praf în ochi, că achiziţiile sunt de doi bani, iar prestaţiile la echipăn-au cum depăşi valoarea asta. Pariază cineva că FCSB se va clasa pe unul din ultimele două locuri în grupă?