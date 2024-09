Abuz de încredere

Un caz mai rar întâlnit, încadrat la infracțiunea de abuz de încredere, este anchetat de procurorii de la Rădăuți, vizat fiind un transportator auto care face curse de la Londra spre zona Rădăuți.

Inculpatul, D.O., a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de abuz de încredere după ce, în luna februarie a acestui an, în calitate de transportator, aflându-se în Londra, în Marea Britanie, a primit de la un client un plic cu suma de 2.370 de lire și un colet cu diverse bunuri, în valoare de alte 620 de lire, bunurile având ca destinație un bărbat din satul Țibeni, comuna Satu Mare.

După ce a efectuat transportul, inculpatul a refuzat, în mod repetat, să predea bunurile și banii destinatarului. Practic, acesta și-ar fi însușit cele 2.370 de lireși bunurile.

Victima a făcut plângere la poliție și, cum nu s-a rezolvat nimic, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus în această săptămâna măsura reținerii pentru 24 de ore a inculpatului și ulterior plasarea acestuia sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

”Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.