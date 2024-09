Perioada 19-25 septembrie

Expoziția „Viziune spre trecut”, la Galeria Zamca

Expoziția „Viziune spre trecut”, care cuprinde fotografii realizate de fotograful Dimitrie Balint, poate fi vizitată, până pe 30 septembrie 2024, la Galeria de Artă Zamca (strada Zamca, numărul 17, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00).

Expoziția „Semn și mesaj 2024”, la Galeria de artă „Ion Irimescu”

Asociația „Artă și Umanitate” și Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Suceava au deschis expoziția de pictură, tapiserie și grafică „Semn și mesaj 2024”, la Galeria de artă „Ion Irimescu”. Curatorul expoziției este președinta Asociației „Artă și Umanitate”, Lucia Pușcașu.

Expoziția temporară de artă textilă intitulată „Akuniighini"

La Mansarda Muzeului Arta Lemnului (MAL) Câmpulung Moldovenesc poate fi vizionată, până pe 13 octombrie 2024, expoziția temporară de artă textilă intitulată „Akuniighini". Este vorba de colecția de creații a artistei Luciana Georgescu. Peste 50 de lămpi hand-made, inspirate din experiența artistei ca designer de interior, își propun să creeze „o atmosferă hygge - filosofia nordică a stării de bine” sau, folosind un cuvânt inventat de Luciana, „akuniighini".

Joi, 19 septembrie

Târgul de toamnă „Produs în Bucovina”

Târgul de toamnă „Produs în Bucovina” va avea loc în perioada 19-22 septembrie, pe esplanada centrală a municipiului Suceava. La ediția de anul acesta vor participa 20 de meșteri populari din județul Suceava.

Gala „Oameni pentru oameni”, la Mandachi Hotel & Spa Suceava

Gala „Oameni pentru oameni”, eveniment caritabil pentru construirea Centrului de recuperare „Sfântul Nectarie” din Câmpulung Moldovenesc, va avea loc pe 19 septembrie 2024, începând cu ora 17:30, la Mandachi Hotel & Spa Suceava. Evenimentul este inițiat și coordonat de psihologul Irina Anda Bodnariu. Formația Proconsul este invitată, de asemenea, la evenimentul de pe 19 septembrie 2024. Artiștii vin să completeze programul pe care organizatoarea îl pregătește și, cu siguranță, vor dărui publicului amintiri de neuitat. Bilet: 250 de lei.

Vineri, 20 septembrie

„Mesaje din trecutul pământului”, expoziție la Muzeul de Științele Naturii Suceava

Muzeul Național al Bucovinei organizează, la Muzeul de Științele Naturii Suceava, în perioada 20 septembrie – 20 octombrie 2024, expoziția „Mesaje din trecutul pământului”. Fragmente de roci ce conţin impresiuni foliare (amprente de frunze) şi fragmente de lemn pietrificat din Paleozoic, Mezozoic şi Neozoic (Terțiar), de pe teritoriul ţării noastre, au fost scoase din depozitele de patrimoniu și aduse în fața publicului, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava.

Sâmbătă, 21 septembrie

„Let’s Do It, Romania!”

„Let’s Do It, Romania!” revine cu o nouă zi de curățenie națională pe 21 septembrie, în aproape toate județele țării, printre care și Suceava, România alăturându-se celor aproape 200 de țări care fac curățenie în aceeași zi, unite într-o misiune comună: o lume cu mai puține deșeuri.Este a XI-a ediție a Zilei de curățenie națională, ediție care promovează „O țară mai curată, pentru că natura se sufocă sub deșeuri”.

Occident Express Ro, sâmbătă, de la ora 19:00

Occident Express Ro, sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 19:00, pe scena Teatrului „Matei Vișniec”, prezintă istoria recentă a unui popor ce încearcă să-și uite propriul trecut pentru a aspira la miraculosul Occident, raportându-se, însă, mereu, la rădăcinile sale. Este o poveste despre oamenii obișnuiți, un balans permanent între Occident şi Orient, între Est şi Vest. Biletele sunt disponibile la casieria teatrului și online pe www.bilet.ro

Rugby pe stadionul Unirea din Suceava

Sâmbătă, 21 septembrie, zi cu două meciuri pe stadionul Unirea din Suceava, ambele în cadrul Diviziei Naționale de Rugby:

De la ora 11.00: CSM Bucovina Suceava – CSM Constanța

De la ora 13.30: RC Gura Humorului – CSM Galați

Duminică, 22 septembrie

Spectacolul PiSiCi 2, duminică, de la ora 19:00

Spectacolul PiSiCi 2, duminică, 22 septembrie, de la ora 19:00, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Este vorba de spectacolul-concert al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, care ne-a încântat de atâtea ori cu poveștile lui pline de umor și unul dintre cele mai apreciate de publicul sucevean, are, așa cum se știe, mai multe vieți.

După succesul înregistrat cu PiSiCi, protagoniștii trupei Fără Zahăr, Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș, ne propun un nou proiect muzical – PiSiCi 2.

Mereu curioase și dornice de atenție, îndrăgitele personaje din PiSiCi explorează locuri noi, ducând mai departe poveștile lor cântate cu tâlc. Biletele sunt disponibile la casieria teatrului și online pe www.bilet.ro.