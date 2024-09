Până pe 3 noiembrie

Muzeul de Istorie din Suceava găzduiește, până pe 3 noiembrie a.c., 34 de lucrări din colecția personală a celebrului pictor Silviu Oravitzan, într-o expoziție intitulată „Cărările Luminii”. Artist de talie internațională, mult mai cunoscut în străinătate decât în România, Silviu Oravitzan a acceptat invitația directorului Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, de a expune aici, Suceava devenind astfel a șaptea localitate din România, după Lugoj (1966), București, Timișoara, Arad, Sibiu și Cluj-Napoca, în decurs de 58 de ani, care are șansa de a oferi publicului această bucurie. În străinătate, pictorul a avut expoziții în Marea Britanie (1976, 1986), Grecia (1981), Germania (1981, 1983, 1989, 1992, 2001), Portugalia (1984), Austria (1984, 1986, 1998, 2006, 2008), Belgia (1986), Cehia, 1986; Franța (1986, 1989, 1996, 1999, 2000, 2004), Olanda, 1986; Rusia 1985; Slovenia, 1986, 1989; Ungaria (1985, 1994, 1998), Luxemburg (1996), Elveția (1998), SUA - New York (la Oravitzan Gallery, Centrul Cultural Român și East-West Gallery, din 1999). În anul 2000 a expus la redeschiderea noului Muzeu de Artă Catolică din New York, alături de sculpturile lui Salvador Dali.

Din 14 septembrie 2023, la Muzeul Național al Banatului, Silviu Oravitzan are propria expoziție permanentă.

La vernisajul care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, a venit de la Timișoara și pictorul, în vârstă de 84 de ani, la fel ca și alte personalități din lumea culturii, care au aflat despre evenimentul de la Suceava și au dorit să fie aici.

Despre Silviu Oravitzan se spune că este pictorul Crucii și al Luminii pentru că în lucrările lui apare constant Crucea, îmbrăcată în Lumină. Directorul Emil Ursu a arătat că artistul pictează mult cu aur, de 14 și 24 de carate, care, „având calități diferite, are străluciri diferite”.

La intersecția dintre religie, artă și ştiinţe, pictura lui Oravitzan emană căldură și produce vibrație în privitor.

Așa cum arată dr. Emil Ursu în cuvântul scris în catalogul expoziției de la Suceava, tablourile acestui mare artist creează „senzația unei lumi ce întrepătrunde foarte armonios Lumina spațiului ortodox răsăritean cu Strălucirea orientului medieval”.

Din referințele critice inserate în catalog am remarcat că Sergiu Celibidache a afirmat că se regăsește în lucrările lui Silviu Oravitzan. „Cum văd un lucru făcut de el, acesta se mută în mine, în trupul și sufletul meu. În el mă regăsesc cel mai bine ca fiind român”, a afirmat dirijorul, care a scris în cartea de onoare a unei expoziții Oravitzan la Paris: „Dumneata ești cel mai român dintre noi”.

Savantul francez de origine română Basarab Nicolescu apreciază că „inspirată de motive ortodoxe, opera lui Oravitzan ajunge la o dimensiune universală, transculturală și transreligioasă”, fizicianul și filozoful prognozând că pictorul „va ajunge în curând să ne dăruiască viziunea soarelui, după ce ne-a fericit cu cea a crucii”.

Mitropolitul Bartolomeu Anania, care l-a cunoscut bine pe Silviu Oravitzan, afirma că acesta este „un pictor, un artist, un adevărat poet al luminii necreate”; „este lumina care, la origini, a emanat de la Dumnezeu, din însuși ființa Sa”.

Silviu Oravitzan s-a născut la 4 octombrie 1941, în localitatea Ciclova-Montană, județul Caraș-Severin. În perioada 1960-1963 a studiat la Universitatea din Timișoara, Facultatea de Arte Plastice. Din anul 1983 până în 1990 a fost membru al grupării artistice „Logos” de la Paris. În 1984 a primit Bursa Fundației Peer Mattsson, din Suedia. Între anii 1963 și 1970 Silviu Oravitzan a predat desen la două licee din Lugoj, iar între 1985 și 2006 a fost director al Galeriei Pro Arte din același oraș.

Din 1997 a fost profesor invitat la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte Plastice (clasa profesorului Constantin Flondor), iar din 2005 este afiliat Institutului Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale și Inter-religioase (INTER).

Mai menționăm că valoarea de asigurare a expoziției de la Muzeul de Istorie din Suceava este de 280.000 de euro. Prețul biletelor este de 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru pensionari și 2,5 lei pentru copii.