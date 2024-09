Interes

Muzeul de Istorie Siret. Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, unic în România, deschis publicului pe 23 mai a.c., după un amplu proces de restaurare și reorganizare a expoziției permanente, a avut în cele mai puțin de 4 luni de inaugurare 1.715 vizitatori, după cum a declarat directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu.

Printre oaspeți s-au numărat fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană, ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, președintele Academiei Române, prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, vice-ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, dr. Rebecca Shah, vice-ambasadorul Israelului în România, Rami Teplitskiy, împreună cu Ery Daniel Pervulescu, membru în Consiliul de conducere al Federației Comunităților Evreiești din România, secretarul general adjunct în Ministerul Culturii, Damian Florea, fostul ambasador al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra, Luca Niculescu, actual secretar de stat la Ministerul de Externe, Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România, Stelian Nistor, președintele Consiliului Regional Schwaben, Martin Sailer, șeful Administrației Regionale Militare Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, directorul diviziei de arhive al Muzeului Yad Vashem din Ierusalim, Alexander Avram.

În luna noiembrie, muzeul va fi vizitat de istoricul american Grant T. Harward, de la US Army Center of Military History, care va veni la Suceava pentru lansarea cărții sale „Războiul Sfânt al României. Militarii, motivația și Holocaustul”, care reprezintă teza sa de doctorat, susținută în 2018 la Texas A&M University. Harward a fost lector în cadrul Auschwitz Jewish Center, bursier Fulbright în România și lector al Mandel Center din cadrul US Holocaust Memorial Museum.

Muzeul din Siret beneficiază de sisteme multimedia, proiecții video, sisteme de prezentare moderne și tehnologie muzeală de vârf. Expoziția permanentă conține cele mai vechi descoperiri din zona Siretului, prezintă perioada medievală și piese unicat pentru medievalitatea românească, perioada modernă cu date despre dezvoltarea socio-economică a localității, un interior orășenesc de la sf. sec. XIX, Holocaustul din Bucovina și, în subsolul imobilului, „o pagină uitată” – plecarea evreilor din România, într-o prezentare deosebită. Unul dintre cele trei filme oferite spre vizionare, realizat de Monitorul de Suceava și oferit instituției muzeale, conține mărturiile a două surori supraviețuitoare ale deportărilor în Transnistria, din Câmpulung Moldovenesc, regretata dr. Sylvia Hoișie (n. 24 iunie 1927, Câmpulung Moldovenesc – d. 25 mai 2022, Iași), inventatoare a medicamentului Polidin, și dr. Mirjam (Miriam) Bercovici, care săptămâna trecută a împlinit 101 ani.

Zidul exterior al muzeului din Siret se constituie într-un Memorial al Holocaustului Evreilor din Bucovina, realizat cu sprijinul Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center, the Central Database of Shoah Victims' Names și al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, și cuprinde, gravate pe plăcuțe, numele a 51.089 de victime ale Transnistriei.