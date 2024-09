Fălticeniul, un oraș cu tradiție, spirit cultural și bogată istorie, a fost în centrul atenției între 13 și 15 septembrie 2024, în cadrul celei de-a patra ediții a proiectului de promovare „Împreună susținem promovarea – Fălticeni, Mon Amour”. Evenimentul a reunit o serie de activități culturale menite să pună în valoare orașul și oamenii săi, sub patronajul Asociației „Rotary Club Fălticeni”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Fălticeni.

Proiectul „Fălticeni, Mon Amour” a fost lansat în 2021 de Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”, având ca scop promovarea istoriei și valorilor culturale ale municipiului Fălticeni. În cadrul celor patru ediții, inițiativa a adus numeroase beneficii pentru comunitate, incluzând reeditări ale lucrărilor locale, lansări de cărți, expoziții de artă și promovarea patrimoniului cultural. Printre realizările notabile ale proiectului se numără reeditarea monografiei „Fălticeni – repere în timp” de prof. Vasile Nistoreasa, lansarea volumului „Fălti, primul loc de pe Pământ” de Raul Anchel și broșuri de promovare a orașului. De asemenea, au fost publicate mai multe albume de artă semnate de Grigore Ilisei, Gabrel Baban, Mihail Gavril.

„Evenimentul s-a născut ca urmare a dorinței noastre de a face cunoscut municipiul Fălticeni mai mult decât a fost până în prezent. Ne-am dorit să îl facem cunoscut și într-o altă zonă și în primul rând printre prietenii noștri rotarieni din cele aproape 160 de cluburi Rotary din țară, dar și în străinătate, la întâlnirea din această toamnă având printre noi colegii de la cluburile Rotary din Geneva, Cernăuți și Soroca. Cred că încet, încet obiectivul nostru este atins.

De ce <Fălticeni, Mon Amour>?. Pentru că ținem la acest oraș, pentru că ne dorim să îl vedem din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai prezent în viața celorlalte orașe pentru că, într-adevăr avem ce arăta în Fălticeni și e păcat să păstrăm pentru noi și să nu arătăm tuturor”, consideră Dragoș Dulgheriu, reprezentantul Clubului Rotary Fălticeni.

Concert de excepție: Bosquito și Rareș Totu

Evenimentul a debutat vineri, 13 septembrie, cu un concert extraordinar al trupelor Bosquito și Rareș Totu Plays Santana, care a reunit câteva mii de localnici în Piaţa „Nada Florilor”. A fost un moment special, deoarece trupa Bosquito a revenit la Fălticeni după 23 de ani, oferind un spectacol plin de energie și emoție.

„Bosquito, cu stilul lor unic ce îmbină rockul cu influențe latino și balcanice, a adus în prim-plan hituri care au animat mulțimea, transformând seara într-o experiență de neuitat”, au declarat organizatorii.

Și trupa marelui chitarist Rareș Totu, cunoscută fălticenenilor de peste 10 ani din unul dintre cele mai frumoase proiecte muzicale ale orașului, inițiat și finanțat cu generozitate de Costel Zaharia și care se desfășura la terasa Tahales, a adus pe scenă magia muzicii din repertoriul legendarului Carlos Santana. Reîntâlnirea cu Rareș Totu a trezit emoții profunde și amintiri dragi, a readus aceleași sentimente de admirație și recunoștință pentru muzica live de calitate pe care Fălticeniul a avut întotdeauna șansa să o celebreze.

„Fălticeni Deja-Vu”

Sâmbătă, 14 septembrie, Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” a găzduit vernisajul expoziției „Fălticeni Deja-Vu” și lansarea albumului de pictură semnat de graficianul Doru Axinte. Cu o colecție de 45 de lucrări realizate în tehnica ulei pe pânză, Doru Axinte a redat o poveste vizuală nostalgică a vechiului târg.

„Îi sunt recunoscător lui Doru Axinte pentru că nu păstrează pentru el, ci ne dă nouă tot ceea ce crede, ca să ne amintim cum era orașul Fălticeni în trecut. Sunt foarte puține locuri pe care eu mi le amintesc fizic, dar sunt foarte multe locuri pe care le-am văzut în diverse postări, fotografii, și acum avem șansa să le vedem pe pânză. Fălticeniul are nevoie de asemenea momente. Recunoștință Cetățeanului de Onoare Doru Axinte”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Despre Doru Axinte și creația sa au vorbit Dragoș Dulgheriu și prof. Luminat Pavel.

Sunete, mirosuri, gusturi asociate cu amintiri din orașul Fălticeni

Doru Axinte a descris emoțiile sale cu privire la expoziția „Fălticeni Deja-Vu”: „Este un moment de retrăire a amintirilor orașului nostru, o călătorie prin trecutul unui loc încărcat de istorie. Fiecare tablou este o invitație la descoperirea poveștilor ascunse în fiecare colț al acestui oraș minunat.”

La final, graficianul Doru Axinte a explorat conceptul de deja-vu al expoziției, acel sentiment de retrăire și rememorare pe care toți îl experimentăm și a invitat publicul să privească tablourile nu doar cu ochii, ci și cu celelalte simțuri, pentru a descoperi sunete, mirosuri, gusturi și senzații tactile asociate cu amintiri din orașul Fălticeni: „Vă rog, ca așa cum ați trecut pragul acestei expoziții, să trecem și pragul acestor tablouri, însoțiți de această dată și de celelalte simțuri ale noastre și doar așa consider că vom redescoperi sau vom descoperi în auz cântecul sifoanelor din faitonul care coboară agale pe strada 2 Grăniceri, clopotul de bronz mânuit cu dibăcie de elevul de serviciu în curtea vreunei școli la orele amiezii. Poate descoperim mirosul cafelei proaspăt râșnite în zori la Aroma, sau mirosul trandafirilor din oraș, și de ce nu, mirosul aburului de covrigi cu sare și cu mac dintr-o ladă albastră cu roți care huruia pe caldarâm, însoți și de gustul bomboanelor uriașe, fondante, de la cofetăria Victoria. Și nu în cele din urmă, un simț tactil, poate simțim în căușul palmei răcoarea cupei de inox cu înghețată de la cofetăria Turist sau poate simțim privind aceste lucrări, căldura nefirească a primului sărut”, a fost îndemnul lui Doru Axinte.

Vernisajul s-a încheiat cu un pahar de șampanie ciocnit în memoria vechiului târg și în sănătatea actualului municipiu.

Întâlnire cu folclorul și literatura locală

Tot sâmbătă, Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” a fost scena lansării cărții „Folticeni povesteşte”, semnată de prof. Lenuţa Rusu, coordonatoarea grupurilor folclorice „Moldava” și „Micii Răzeși”. Cartea surprinde momente istorice esențiale pentru orașul Fălticeni și a fost însoțită de un spectacol folcloric, realizat de membrii celor două ansambluri de la Clubul Copiilor Fălticeni.

Prof. Eleonora Bulboacă a creionat o schiță de portret care să justifice personalitatea polivalentă, a profesoarei și scriitoarea Lenuța Rusu, și a vorbit despre cărțile sale. Oprindu-se asupra volumului „Folticeni povesteşte” profesoara Eleonora Bulboacă a spus: „Lenuța Rusu aduce aici tributul ei de dragoste pentru orașul în care s-a format și în care trăiește.Cartea se înscrie în seria celor 25 de titluri care au ieșit de sub pana Lenuței Rusu. În interiorul cărții găsim 35 de texte de sine stătătoare, construite după tehnica prozei scurte pe care autoarea o mânuiește foarte bine, care în întregul lor constituie, ca într-un puzzle miraculos, o monografie a orașului nostru.

Cartea restituie aspecte de ordin istoric, social, cultural, aducând în prim plan, rând pe rând, viața armatei, a școlii, a lumii medicale, a scenei artistice și politice, a muzeelor, a locuitorilor și conlocuitorilor acestui oraș. Dincolo de case cu rezonanță istorică, unele de patrimoniu universal, dincolo de muzee, autoarea descrie oamenii de seamă ai acestui oraș și anonimii, cei care au fost pe front, cei care slujesc în altare, cei care slujesc la catedră sau au dat frumusețe locului”.

Și profesorul scriitor Ioan Caulea a scos în evidență activitatea literară a profesoarei Lenuța Rusu.

„Aparițiile sale în volume colective sau antologii, prefața pentru diferite cărți, articole, eseuri sau reportaje în diverse publicații regionale sau naționale, activitatea de redactor la diverse reviste, membru în diverse cenacluri sau societăți ale scriitorilor, alături de numeroase premii obținute la concursuri literare, fac din Lenuța Rusu nu numai o voce importantă a spațiului cultural fălticenean, ci, fără nici o rezervă, a celui național”, a spus prof. Ioan Caulea.

Contribuții semnificative ale Rotary Club Fălticeni

Ediția din acest an a proiectului „Fălticeni, Mon Amour” s-a încheiat într-un cadru de reflecție asupra trecutului și prezentului cultural al orașului la care au participat membrii Clubului Rotary din Fălticeni și invitații lor din țară și străinătate. La această întâlnire a participat și primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, localitate înfrățită cu municipiul Fălticeni, care a apreciat buna colaborare și multiplele proiecte comune care se derulează între cele două orașe cu sprijinul Rotary. Reprezentanții Rotary Geneva au scos în evidență proiectele educaționale comune pentru municipiul Fălticeni, Republica Moldova și Ucraina. Un mesaj video a venit de la rotarienii din oraşul francez Villeneuve-Loubet, care se implică în promovarea folclorului românesc în Franța, anul acesta invitând la Festivalul Ro-Mania de pe Coasta de Azur, Grupul „Moldova” de la Clubul Copiilor Fălticeni. Nu în cele din urmă, reprezentanții Clubului Rotary de la Cernăuți au mulțumit pentru ajutorul dat în această perioadă grea de diferite țări, o sarcină dificilă revenind președintelui 2024 – 2025 a Clubului Rotary Fălticeni, Ioan Bălan, cel care asigură transportul ajutoarelor din România în la Cernăuți.

Întâlnirea a avut și o componentă caritabilă, banii strânși din vânzarea celor două cărți lansate sâmbătă, din tombolă și din licitația cu tablouri urmând a fi folosiți pentru un eveniment caritabil, organizat de Clubul rotarienilor cu vârste între 12 și 18 ani, „Interact”, care vor face pachete de Crăciun pentru copii sărmani și pentru dotările viitorului Muzeu Educaţional Interactiv.

Reflecție și recunoștință

Primarul Cătălin Coman a apreciat implicarea activă a Rotary Club Fălticeni în viața comunității, acest parteneriat fiind o oportunitate extraordinară pentru municipiul Fălticeni.

„Suntem în al patrulea an în care se derulează acest proiect comun al Primăriei Municipiului Fălticeni și Asociației Rotary. Apreciez extrem de mult implicarea Rotary Club Fălticeni în tot ceea ce înseamnă viața comunității fălticenene din punct de vedere social, cultural, educațional, artistic, sportiv. Sunt foarte multe activități pe care le derulăm împreună, sau numai activități ale Clubului Rotary, care contribuie la dezvoltarea și binele comunității. De multe ori nu este important rezultatul obținut în ziua respectivă, important este că se vorbește despre trend, despre cum o activitate socială, culturală, economică poate crește de la un an la altul. Din acest punct de vedere activitatea Rotary Club Fălticeni este extrem de benefică pentru oraș și este de viitor, mai ales că din punct de vedere a alocărilor financiare pentru activitățile propuse pentru anul viitor sunteți pe un trend ascendent. Sunt convins că, de la an la an, vom avea proiecte culturale tot mai frumoase și de impact și vă sunt recunoscător, în numele comunității locale, pentru întregul efort logistic, financiar și uman pentru a putea face împreună activități frumoase și necesare”, a declarat primarul Cătălin Coman.