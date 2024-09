Opinie

Omul de afaceri sucevean Petrică Negrea, coordonatorul AUR pentru zona de munte a județului, consideră că educația „trebuie respectată” și trebuie să fie o prioritate pentru întreaga clasă politică, ceea ce nu se poate spune că s-a întâmplat sub guvernările și președinții care au condus până acum România. Petrică Negrea a declarat că imaginea educației a avut mult de suferit în ultimii ani, iar economia de tranziție a adus o schimbare a valorilor, făcând o trecere spre abordări mult mai pragmatice, care nu întotdeauna s-au așezat corect.

„În societate a început, din ce în ce mai mult, să se instaleze percepția că școala nu mai e atât de importantă sau că școala ar trebui să fie doar o rampă pentru o integrare bună în activitatea profesională ulterioară. Or această percepție a făcut ca tinerii să nu mai acorde aceeași atenție tuturor disciplinelor, mix-ul care alcătuiește cultura generală, care pe lângă faptul că stă la baza arhitecturii interne individuale, stă și la baza alegerilor corecte în viață. Efectele le vedem azi cu toții, o parte importantă din tineretul format după Revoluție a migrat spre niște valori mai superficiale. Evident că la bază stau și niște decizii eronate ale mediului politic. Or această percepție trebuie schimbată. La bază trebuie avută în vedere reinstaurarea respectului pentru educator, cum era pe vremea mea, și pentru actul de educație”, a declarat Negrea.

El a vorbit și despre rolul pe care trebuie să îl aibă dascălii în formarea tinerilor, amintind aici de perioadele în care a fost la liceu și la facultate. „Am terminat Liceul de Artă <Ciprian Porumbescu>, în anul 1994. Am avut profesori extraordinari care m-au învățat despre importanța artei pentru sufletul unui om, dar și despre importanța culturii generale în formarea unui om valoros pentru societate. În continuare am absolvit Academia de Arte <George Enescu> din Iași, specializarea pedagogie muzicală și instrument, am studiat canto, dirijat, pian și trompetă, iar după aceea alegerile din viață m-au purtat pe marile scene, unde am avut ocazia fantastică de a fi tenor”, a spus omul de afaceri sucevean. El consideră că pentru oamenii care înțeleg rolul educației, procesul de formare trebuie să fie unul continuu.

„Noi, cei care înțelegem asta, trebuie să fim ambasadorii acestui mod de a privi educația, iar personal am făcut pași în direcția aceasta. Mi-am completat formarea profesională și pe o altă direcție și am avut șansă, fiind în Anglia, să fac Westminster Kigsway College - London, pe teme de business. Chiar recent, anul acesta, am absolvit promoția 2024 a programului în limba engleză Planning of New Tourism Products and Destination Management, organizat la facultatea de Economie, Administrație și Afaceri de la Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava, singurul program de masterat din România specializat în managementul destinațiilor turistice. Am simțit nevoia să studiez mult mai organizat disciplină turismului care să-mi performeze cele două unități din domeniul ospitalității pe care le dețin, Alpin-Rarău și Toaca-Bellevue”, a declarat Petrică Negrea.

Petrică Negrea spune că educația este cel mai important pilon al dezvoltării unui individ

El a subliniat faptul că românii trebuie să înțeleagă că educația este cel mai important pilon al dezvoltării unui individ, fiind importante atât experiența de viață, cât și exercițiul practicii, însă educația face ca experiența să se transforme în memorie creativă, iar practica să fie mult mai organizată.

„Văd ca în ziua de astăzi accesul la facultate nu mai este condiționat de un examen. Păi tocmai examenul de admitere e primul exercițiu ferm de efort, disciplina focalizată pe un scop precis și organizare mentală competitivă a unui tânăr. Țin minte și acum emoția și pregătirea atunci când am dat la facultate și am intrat, când au fost 38 pe un loc. Acea experiență a fost cea mai valoroasă din viața mea, care mi-a clădit încrederea că pot să reușesc tot ceea ce-mi propun”, a mai declarat Petrică Negrea.

El a continuat, precizând faptul că nu este de acord cu declarațiile unor lideri naționali care susțin că în educație nu trebuie să mai fie folosită memorarea. „Exercițiul memorării este un mecanism absolut necesar pentru precizia îndeplinirii sarcinilor, chiar profesional vorbind, și calea spre performanță. Nu am dat nume pentru că abordările serioase pe acest subiect se fac cu politici educaționale, nu cu nume și prenume”, a subliniat omul de afaceri.

De precizat că Petrică Negrea s-a înscris recent în competiția internă în cadrul AUR Suceava pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare de la finalul anului.