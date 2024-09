Joi, 12 Septembrie 2024 (15:56:39)

Plângerea in rem făcută de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, la Parchet, în legătură cu documentația în baza căreia a fost emisă hotărârea Comisiei județene de fond funciar și titlul de proprietate pentru parcela de 10 ari pe care a fost construită Biserica „Sfânta Treime”, duce în curtea Primăriei Suceava și a Oficiului Județean de Cadastru.

Chiar dacă sesizarea prefectului este față de fapte și nu de persoane, acesta vizează „identificarea persoanelor de la nivelul Comisiei locale de fond funciar Suceava și de la Oficiul de Cadastru, care au indus în eroare cu acte modificate Comisia județeană de fond funciar și s-a ajuns la emiterea acestei hotărâri în 2012 și ulterior la eliberarea titlului”, după cum a explicat, joi, în conferință de presă, prefectul Moldovan.

„Pentru noi este important ca două instituții cu atribuții extrem de mari în ceea ce privește dreptul de proprietate, ne referim la primăria unui municipiu reședință de județ și la Oficiul de Cadastru, să respecte propriile regulamente și legislația, astfel ca situații de genul acesta să nu se mai întâmple”, precizând că instituțiile care fac cercetarea vor decide „dacă verificarea trebuie extinsă și la anumite persoane”.

Moldovan a arătat că nu este atribuția prefecturii să verifice care dintre persoanele din Comisia locală de fond funciar și de la Cadastru, „pe un parcurs procedural foarte strict”, au falsificat documentele care au ajuns la Comisia județeană și pe baza cărora a fost eliberat titlul de proprietate. „Pentru noi a fost un șoc când am văzut că există două planuri de situație, unul la OCPI și unul la documentația hotărârii CJFF”, precum și un extras de carte funciară din 2008, care arată că același teren este în domeniul public, grevat de o hotărâre de consiliu local care n-a fost revocată, și pe care există și o construcție, respectiv biserica. „Deci avem 3 documente care arată situații juridice contradictorii”, a punctat prefectul.

Acesta a mai spus că, în cadrul procesului deschis de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în primăvara acestui an, în care Prefectura are calitatea de pârât, a depus la instanță documentația care a stat la baza emiterii hotărârii comisiei județene de fond funciar din 2012 și a titlului emis în 2013 pentru terenul de sub biserică.

„Am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că, prin metode dolosive, Comisia județeană de fond funciar a fost indusă în eroare și a validat un teren care pe datele de la Comisia Locală de fond funciar apărea că este teren agricol, când de fapt era un teren intravilan grevat de sarcini. Mai mult, există și un extras de carte funciară din 2008, cu intabularea acestei construcții, terenul făcând parte din domeniul privat al municipiului Suceava, dat din 1997 prin HCL în folosință gratuită unei parohii pe durata existenței construcției. Am făcut acțiune de anulare absolută a hotărârii comisiei județene de fond funciar din 2012 și a titlului din 2013 și am sesizat Parchetul competent”, a precizat prefectul Moldovan.

Prefectul a mai spus că a solicitat și reprezentantului OCPI în Comisia de fond funciar să facă verificări la nivelul instituției „pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple”.

Reamintim că Prefectura Suceava a cerut instanței să constate nulitatea absolută a hotărârii Comisiei județene de fond funciar de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul pe care a fost construită Biserica „Sfânta Treime” din municipiul Suceava, precum și a titlului de proprietate emis în baza acesteia, în anul 2013.

Acest teren, în suprafață de 1.000 de metri pătrați, a fost dat în 1997 în folosință gratuită pe durata existenței construcției, de către Consiliul Local Suceava, la solicitarea preotului paroh și a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Construcția bisericii a început în 1999, cu certificat de urbanism, avize și autorizație pe numele parohiei. În 2008, când s-a făcut intabularea, terenul era al municipiului Suceava, dat în folosință gratuită și cu drept de administrare pe durata construcției.

În paralel cu ridicarea bisericii, doi suceveni, frate și soră, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe un teren de 10 ari în cartierul Burdujeni. Dat fiind că terenul revendicat era ocupat de blocuri, Comisia de fond funciar a validat în 2012 un alt amplasament, parcela de 1.000 de mp din fosta parcare de pe strada Oituz, pe care s-a construit biserica. În planul de situație depusă la dosar pentru validare a fost șters conturul bisericii și terenul a fost prezentat ca agricol și liber de sarcini.

În 2013, a fost emis titlul de proprietate pentru acest teren, iar după câteva zile parcela de sub biserică a fost cumpărată de preot și părinții săi. Hotărârea de Consiliul Local dată în 1997, prin care municipalitatea a dat 10 ari din terenul său în folosință gratuită și nu în proprietate nu a fost niciodată anulată.

În acest an, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a decis să rezolve pe cale judecătorească, prin instanțele lumești, conflictul pe care îl are de mai multă vreme cu preotul care s-a intabulat pe biserică.

Reglementările Bisericii Ortodoxe Române prevăd ca la finalizarea unei biserici, indiferent de modul de finanţare a construcţiei, aceasta să intre în patrimoniul arhiepiscopiei locului, care o şi administrează. Excepţie fac bisericile patronate de Ministerul de Interne, de Ministerul Apărării şi de spitale. Preoţii care refuză jurisdicţia Patriarhiei Române se pot afilia la o altă patriarhie, din afara graniţelor ţării.