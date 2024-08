Proiecte importante

Ultimii 12 ani au echivalat cu dezvoltarea și modernizarea comunei Ulma în foarte multe direcții, plecând de la infrastructură și terminând cu școli, dar și alte lucruri care i-au vizat direct pe oamenii care locuiesc în această zonă.

Chiar dacă a pierdut alegerile, primarul Petru Marocico privește senin totul și spune că are curajul să stea cu capul sus în fața fiecărui om din satele care intră în componența comunei Ulma.

”Îi las viitorului primar multe proiecte care trebuie finalizate și cred că doar cu ajutorul lui Dumnezeu le va finaliza. Peste alți patru ani, locuitorii comunei vor putea face comparație și vor decide dacă pe 9 iunie au greșit în alegerea făcută. Eu știu că am fost alături de ei, și oricine m-a sunat, fie că a fost ziua sau la miezul nopții, am răspuns prezent și am ajutat de fiecare dată”, a menționat primarul în funcție, Petru Marocico.

Proiecte în Lupcina

Una dintre cele mai importante investiții din satul Lupcina este modernizarea și extinderea școlii cu un nou corp de 4 clase de cursuri. A fost un proiect în valoare de 300.000 de euro, finanțat prin PNDL 2 și de la bugetul local. Tot la școala de aici s-au realizat un gard de beton, o magazie de lemne, iar alături este construit un depozit pentru preluarea deșeurilor menajere.

Prin Grupul de Acțiune Local (GAL) Sucevița – Putna, din care face parte și comuna Ulma, a fost betonat pe o lungime de 700 de metri drumul din centrul satului Lupcina.

De asemenea, prin PNDL 1 s-a modernizat prin asfaltare, pe o lungime de 6,5 kilometri, drumul comunal Lupcina – casa Ionică Cega. Valoarea acestui proiect a fost de 1,5 milioane de euro.

În ceea ce privește programul de pietruire a drumurilor se poate vorbi de o amplă misiune. Unul dintre aceste drumuri este de la garaj Petru Macovei și casa Dumitru Cozmenciuc, pe o lungime de 1,5 kilometri.

Un proiect similar a vizat drumul de la biserica din Lupcina până la casa Dumitru Gușu, proiect care a inclus construirea a 7 podețe tubulare, dar și de șanțuri.

Drumul comunal de la biserica din Lupcina la casa lui Ilie Fundiur a intrat în același program de pietruire, la fel cum a fost și cu drumul comunal Tonchi, dar și drumul comunal de la casa Ion Pituc la casa Ion Pintescu. Aceste ultime trei drumuri au o lungime totală de circa 5 kilometri.

Pietruirea drumului comunal Roșișnei, pe o lungime de circa 2,5 kilometri, a fost completată cu o acțiune similară pe drumul comunal biserică Măgura.

De asemenea, au mai fost pietruite drumurile comunale pârâul Ulma, Trifăneni, Imei și Hremetnei.

La capitolul infrastructură, trebuie amintită activitatea de întreținere a drumului comunal centru Lupcina – Salaș – casa Sofia Torac, pe o lungime totală de 6,5 kilometri.

7 relee de telefonie au făcut ca semnalul să nu mai fie o problemă

Tot în acest mandat de 12 ani, primarul Petru Marocico a reușit să convingă companiile de telefonie mobilă să ridice 7 relee. Prin intermediul acestora, semnalul la telefoanele mobile nu mai reprezintă acum o problemă pentru locuitorii comunei Ulma.

Pentru că la un moment dat existau circa 200 de cereri de conectare la fibra optică, a fost accesat un proiect pe fonduri europene, prin care s-au montat stâlpi pentru montarea de fibră optică pe o distanță de 16 kilometri, de la Nisipitu până în Roșișnei și Lupcina. La finalul lucrărilor, nimeni nu a mai dorit să se conecteze la această rețea.

Tot în acest interval, în centrul satului Nisipitu a fost construită o piață, cu tarabe și pavaj. Aici, dar și la sediul Primăriei Ulma, s-au montat containere modulare tip toaletă, care beneficiază de apă curentă și apă caldă, proiect în valoare de 150.000 de lei.

La sediul Primăriei Ulma a mai fost construită o magazie pentru depozitarea lemnului, iar în ceea ce privește rețeaua de iluminat public, s-au montat lămpi inteligente în toată comuna.

Prin același GAL Sucevița – Putna a fost cumpărat un buldoexcavator, marca Caterpillar, în valoare de 120.000 de euro.

Lucrările pe DJ 209G și pe drumurile adiacente, o adevărată provocare

Unul dintre cele mai importante proiecte a intrat deja în faza de execuție după ce proiectul a fost semnat pe data de 5 iulie. Este vorba de modernizarea drumului județean 209G. Este vorba de un proiect în valoare de 20,933 de milioane de lei, plus TVA, care prevede construcția a 3 poduri, 17 podețe, casetare pe o lungime de 5 kilometri și asfaltare pe o lungime de 4 kilometri, iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2025.

Drumul va fi lărgit la 7 metri, iar pe o porțiune de 300 de metri se vor construi ziduri de sprijin și protecție.

Când vine vorba de DJ 209G, trebuie amintit că, prin sprijinul Consiliului Județean Suceava, a fost asfaltată porțiunea Brodina – biserica din Ulma.

Investițiile în școli și biserici

În ultimii 12 ani, nici școlile nu au fost uitate. Printr-un proiect derulat prin PNRR, toate cele trei școli din comună, de la Ulma, Nisipitu și Lupcina, vor primi mobilier și echipamente școlare în valoare totală de 1,4 milioane de lei.

Un alt contract prin PNRR, care a fost deja semnat, prevede reabilitarea și modernizarea școlii din Nisipitu, proiect în valoare de 200.000 de euro.

Nici lăcașurile de cult, fie că este vorba de biserici, mănăstiri sau schituri, nu au fost lăsate de izbeliște.

”La cererile de ajutor venite din partea preoților sau călugărilor nu am răspuns niciodată negativ, fie că a fost vorba de primărie sau de mine ca persoană fizică”, a explicat primarul Petru Marocico.

Prin Consiliul Local Ulma, Primăria a acordat 30 de ari într-o primă fază, iar ulterior încă 40 de ari pentru noua biserică din Nisipitu, dar pentru un cimitir. Pentru bunul mers al lucrărilor, primarul a contribuit personal cu o sumă consistentă de bani.

Alte lucrări importante derulate în ultimii 12 ani

Dar, de-a lungul celor 12 ani, au fost și alte lucrări importante, unele finalizate, altele în curs de a fi date în folosință, printre care și pietruirea drumului comunal Punctul de Trecere a Frontierei Ulma – Costileva de Jos, pe o lungime de 6,5 kilometri, dar și reparații ale drumurilor din Costileva de Sus și până la casa lui Gheorghe Ziub.

Au fost construite poduri de acces pe diferite pâraie, cum ar fi cel pe Tinosu, către Vasile Povidaș, sau pe Hremetnei, dar și o punte către casa Stoler, fără a mai pune la calcul noul pod, cu o deschidere de 24 de metri, peste râul Suceava.

Pe pârâul Gigolea au fost modernizate patru podețe, cu aripi și timpane, iar în laterala DJ 209G s-au construit două podețe cu o lungime de 10 metri, către casele Ștefan Motrescu și Mircea Motrescu.

Pe drumul comunal Ulma a fost construit un zid de protecție de 8 metri înălțime și care are o lungime de 30 de metri.

La capitolul lucrări de întreținere trebuie amintită activitatea de decolmatare a pâraielor Ulma, Gigolea, Hremetnei și Scupova. Același lucru s-a întâmplat și la podul peste râul Suceava, care duce spre Lupcina, pe o distanță de 200 de metri în aval și 200 de metri în amonte.

În felul acesta, în ultimii 12 ani nu a mai fost nici o casă sau curte inundată, comparativ cu anii anteriori, care au adus necazuri mari pentru locuitorii comunei în urma calamităților naturale.

Mai trebuie spus că pe o suprafață de 10.000 de hectare de teren s-au executat drumuri din pământ, cu buldozerul, pentru a facilita accesul localnicilor către proprietăți.

O poartă artizanală se va ridica la intrarea în comună

La intrarea în comuna Ulma, pe DJ 209G, se va ridica în curând o poartă artizanală. Aceasta va intra în execuție în câteva săptămâni și se va finaliza în această toamnă.

Între timp, la Compania Națională de Investiții au fost depuse două proiecte. Unul este pentru dispensarul uman din Nisipitu și altul pentru un nou sediu al Primăriei Ulma.

”Am lăsat la urmă sediul Primăriei pentru a nu mi se reproșa că fac confort pentru angajații de aici și pentru mine. Dar și această clădire, care are peste 60 de ani, este depășită și nu mai corespunde standardelor actuale”, a transmis primarul Petru Marocico.

În fine, un alt proiect, în valoare de 10 milioane de lei, urmează să intre în execuție și vizează modernizarea pe o porțiune de 6,5 kilometri a drumului comunal centru Lupcina – cătun Salaș – casa Sofia Torac.