Start perfect. Perfect simplu

Liga noastră cea de toate etapele a ajuns, aproape nebăgată în seamă, la etapa a 6-a. Suficient cât să se caște o prăpastie între extremele clasamentului. Noroc cu înjumătățirea punctelor, că altfel un start ratat ar fi influențat decisiv stagiunea. Este un deja-vu în ceea ce-o privește pe FCSB, care acum câteva sezoane a fost chiar ultima în clasament, deci mai grav decât acum, pentru ca apoi să înceapă escalada și să conteze în lupta pentru titlu. A terminat atunci pe locul secund. Problema e că a rămas fără principalul realizator, Coman, iar principalul pasator, care suplinește strălucit și finalizarea, Olaru, se află pe picior de plecare. Și-a oferit și un răgaz pentru vizita medicală cu acel roșu încasat la meciul cu Poli Iași. Dacă într-adevăr transferul se va realiza, FCSB poate să uite de lupta pentru titlu. Eu unul sper să fie anul Craiovei, liderul la zi, asta dacă i se va da încredere totală lui Gâlcă. Ar fi extraordinar și pentru clubul oltean, care n-a mai câștigat titlul de pe vremea lui Prunea și Săndoi, ultimul fiind chiar golgheterul echipei! Iar Craioveanu abia își croia drumul în fotbalul mare, sosind în iarnă în acea ediție 1990-1991. Dar ar fi extraordinar și pentru Costel Gâlcă, revenit în fotbalul românesc fix după 10 ani de la acel triplu succes de la FCSB, pe vremea când mințile ”luminate” de la club erau cazate la umbră. Principalul lucru pe care trebuie să-l rezolve la trupa olteană e dependența de Mitriță, căci am văzut și un meci acasă cu Petrolul, în care echipa n-a tras șut pe poartă! Principala rivală pare a fi CFR, cu Petrescu revenit pe bancă, dar și cu un cuplu redutabil de atac, format din jucători români, Bîrligea - Louis Munteanu. Cât despre Rapid, la ora la care scriam aceste rânduri, era singura echipă din campionat fără victorie! Posibil să o fi obținut duminică seară, cu Dinamo, deși puțină lume o credita cu șanse. Vișiniii și-au mai vândut și principalul realizator, pe Rrahmani (afacere bună, dar clasamentul se face pe puncte, nu pe bani), mai are și un antrenor care încă nu înțelege cu ce se mănâncă fotbalul românesc, deci se anunță un alt sezon cât se poate de complicat. Cam astea sunt candidatele teoretice la titlu, căci Farul nu are cum să mai conteze în lupta asta. Iar dacă așa stau lucrurile, cu două pretendente împușcate în aripă, iar a treia cu perspectiva unui lung sezon european (două meciuri în plus față de precedentele ediții), Craiova poate converti ieșirea din Europa într-un succes intern.