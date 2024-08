La cel mai înalt nivel

În perioada 1-4 august 2024, sensei George Ghe. Ciprian Crăciunescu, președintele Federației de Karate Joshinkan Isshinryu Seiryukai Sfântul Ștefan, fondată în Bucovina, în iunie 2019, și al Asociației Club Sportiv Ryukay, fondat în anul 2008, a avut onoarea de a participa în calitate de invitat și partener organizator la cel de-al treilea campionat mondial organizat anul acesta de Federația Mondială ”Isshinryu World Karate Association”, condusă de mare maestru Kichiro Shimabuku (10 DAN) în Statele Unite ale Americii, statul Pennsylvania, orașul Pittsburgh.

Maeștrii care au găzduit evenimentul Hanshi, Donald Washabaugh (10 DAN) și sensei Tomhas Laurent, alături de alți colegi din organizațiile de profil, au susținut două seminarii de pregătire, atât pentru grade mici, cât și pentru grade mari, iar organizația AAU, care susține comisia de arbitraj, a pregătit programul pentru toate gradele mari.

Maestrul Kichiro Shimabuku (10 DAN), născut în anul 1939, nu a fost prezent datorită unor probleme de sănătate, fiind reprezentat de către gazde, însă mesajul pe care l-a transmis a fost de încurajare, de menținere și dezvoltare a marii familii Isshinryu, cu îndemnul ”WE ARE ONE”.

Sensei George Ghe. Ciprian Crăciunescu ne-a declarat:

”La această manifestare am avut onoarea de a participa la un banchet intitulat <William H. Duessel Memorial>, la care s-au comemorat 10 ani de la trecerea în neființă a unuia dintre foștii elevi ai maestrului fondator Shinkichi Tatsuo Shimabuku, care a fondat școala Isshinryu Karate Academy of Pittsburgh în anul 1970.

Am fost, la fel ca și în anul precedent, singurul reprezentant al României și este primul campionat mondial de profil unde o organizație din țara noastră a fost primită ca partener sponsor, având cu federația noastră bucovineană prezența uneia dintre cele 8 suprafețe de joc.

Organizatorul ne-a permis să prezentăm la stand și cartea The Guardian of the Sunrise, varianta în engleză, iar această lansare de carte ne-a adus un plus de notorietate alături de calitatea de grand champion ring sponsor.

Probele la care am participat, în sala somptuoasă a complexului hotelier Wyndham Grand Pittsburgh, au fost la toate secțiunile: forme kata karate cu Sunsu Kata, forme kata kobudo cu Shishinokuno-Dai și kumite pe reguli de semi contact.

Bucuria mea este că ne-am adjudecat grupa de kumite, unde departajarea s-a efectuat pe baza regulamentului pe care l-am respectat mai strict și care ne-a adus un nesperat loc I la categoria 3-5 DAN.

Întrecerea, care a fost mediatizată pe canalul TV CBS și pe paginile de internet Sports Pittsburgh, a fost frumoasă și au participat 228 de competitori din 29 țări, din SUA, America Latină, Canada, UK, UE (România, Germania), Japonia, Sri Lanka, India, Etiopia etc., în grup, ceea ce m-a surprins (între 6-10), și am avut un baraj la kata de baston.

În SUA, Isshinryu este sport olimpic, iar organizațiile principale care au desfășurat evenimente sunt I.W.K.A., O.I.K.K.A. și W.U.I.K.A., noi fiind membri în toate cele 3 federații.

Maestrul Donald Washabaugh, supranumit Isshinryu superman, este deținătorul a 3 titluri de mare campion și ne-a transmis un mesaj frumos prin lucrarea sa - The core of Isshinryu karate: <I don't know everything about Isshinryu, but I know how to improve the practice>.

Am mulțumit organizatorilor americani pentru modul în care au abordat problema școlarizării și pregătirii noastre pentru a găzdui un campionat mondial în România, până anul 2030, și sper ca și ceilalți colegi să manifeste o dorință de a sedimenta prezența la nivel internațional a școlii românești de arte marțiale Isshinryu karate/kobudo.

Mulțumim Ambasadei României în SUA pentru susținere.

Mulțumim maestrului Lars Andersen Faurholdt, director al organizației W.U.I.K.A. la nivelul Uniunii Europene, pentru ce ne-a învățat și pentru susținerea în acest proiect care a dat roade, s-a desăvârșit și ne-a împlinit un vis care la început părea imposibil.

Dedic premiul tuturor românilor, iar Școala Inimilor Unite rămâne în sintagma <Cale, Viață Adevăr>, ceea ce ne dă speranța afirmării noastre ca națiune și este bine să avem un palmares frumos cu rezultatele obținute la campionatele mondiale din: UK, Londra 2019, SUA, Smyrna, Delaware, 2023, și Pitssburgh, Pennsylvania, 2024.

Am fost anunțați că următorul campionat organizat de I.W.K.A. va fi susținut în India, în anul 2026, iar cu ajutorul Sfintei Treimi anul viitor vom avea un an competițional și mai bun, la care vor participa și echipele federației noastre, având în vedere relaxarea programului pentru vize.

Suntem de interes local și mulțumesc orașelor care ne susțin: Suceava (baza sportivă de la Școala de Incluziune), Liteni și Dolhasca, precum și celorlalte comunități care ne-au găzduit sau ne vor găzdui de acum înainte.”