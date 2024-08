E vremea să tragem cortina, binemeritata cortină, peste această ediție a Olimpiadei. Paris 2024! Ne vom aminti de ea peste ani, poate din diverse motive, fiecare după posibilități, dar ne vom aminti. Dacă facem un bilanț pentru România, constatăm că ieșim bine pe anumiți indicatori. Avem mai multe medalii decât la edițiile din urmă, aproape neașteptat de multe. Canotajul a redevenit sport de referință, chiar dacă Snagovul nu mai e navigabil decât pentru protipendadă. Elisabeta Lipă a știut că există potențial, astfel încât investiția în antrenamentele din Italia a meritat. Două medalii de aur și trei de argint - perfect. Dar dacă Elisabeta Lipă ar fi fost campioană la altă disciplină, să zicem scrimă/tenis de masă/judo, poate că și acolo o investiție generoasă ar fi dat roade. Înotul înseamnă David Popovici, două medalii - prea bine. Gimnastica a revenit la Jocurile Olimpice după un declin ce părea ireversibil, deci acea medalie de bronz, chiar și via TAS, e ”aur”. Iar la haltere, după reputația pătată de scandalurile mai vechi de dopaj, am obținut un argint – minunat. Locul 23 între națiunile participante – bravo. Avem indicatori la care arătăm bine, alții la care arătăm rău. Între țările est-europene, suntem după Ungaria (mult după) și Ucraina (imediat sub). Dar între țările balcanice suntem primii (vă imaginați că Turcia, ditamai națiunea, n-are medalie de aur?!). Avem deasupra noastră o singură țară africană (Kenia, 17) și tot una sud-americană (Brazilia, 20). Cum stăm la un anume indicator, numărul de medalii de aur raportat la numărul populației? Avem una medalie de aur la peste 6 milioane de locuitori. Cu cine să ne comparăm aici, ca să ne dăm seama unde ne aflăm? Mai întâi cu liderul – Noua Zeelandă, singura țară din lume cu aur la mai puțin de un milion de locuitori (!), apoi cu Țările de jos (Olanda), comparabile cu noi la populație, dar raport de un aur la aproximativ 1,2 milioane locuitori! Am zice că stăm prost, dar ca eficiență suntem peste SUA și desigur și peste China, campioanele în absolut la contabilizarea simplă a medaliilor de aur, câte 40 de fiecare. Asta e treaba cu statistica, se alege câte o chestie care dă bine și se dă cu ea în populație. Știm din politică.