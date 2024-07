„Culori Sonore ale Folclorului Românesc”

„Ambasadorii muzicii corale din Suceava”, membrii Coralei „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina”, au susținut marți, 16 iulie 2024, în Parcul Central din municipiul Suceava, concertul „Culori Sonore ale Folclorului Românesc”, eveniment care a adus multă bucurie comunității.

Parcă și dogoarea soarelui se mai risipise, pentru a lăsa muzica să vorbească. Puțin înainte de ora 20:00, sub bagheta dirijorului Alexandru Semeniuc, coriștii suceveni au început concertul, purtând publicul pe aripile muzicii, având în repertoriu lucrări de C. Arvinte, L. Nireșteanu, D.M. Goia, Gh. Bazavan, Al. Pașcanu, Gh. Danga, V. Timiș, Gh. Șoima, M. Constantin, C. Baciu, T. Jarda.

Fiecare prelucrare muzicală, fiecare lucrare se termina în aplauzele publicului. Spectatorii au avut la dispoziție 200 de scaune pregătite de organizatori, dar s-au așezat și pe băncile din parc sau au stat în picioare, vrăjiți de vocile coriștilor.

Managerul Coralei „Ciprian Porumbescu”, Ionuț-Vichentie Ilisoi, a spus că în acest fel, prin acest concert, coriștii au dorit să marcheze un an de la succesul istoric pe care l-au obținut în Coreea de Sud, în cadrul Jocurilor Corale Mondiale, unde au câștigat primele două medalii de aur pentru un cor mixt din România. De asemenea, pe 16 iulie 2024 s-au împlinit și 121 de ani de la înființarea acestei corale, simbol emblematic al Bucovinei.

„Corala <Ciprian Porumbescu> este, începând cu anul 2012, singura mișcare muzicală cultă constantă din Suceava. Astfel, entitatea noastră a devenit un ambasador cultural prin excelență, reușind să reprezinte cu succes zona și țara noastră în peste 200 de concerte susținute în Elveția, Franța, Italia, Germania și multe alte țări. Suntem profund onorați de posibilitatea de a vă avea alături la acest eveniment deosebit și suntem convinși că prezența dumneavoastră va adăuga un plus de valoare și prestigiu acestui moment special”, a fost mesajul managerului Ionuț-Vichentie Ilisoi. Spectatorii au primit gratuit sticle cu apă și li s-au oferit de către organizatori broșuri cu istoricul coralei, cu activitățile culturale desfășurate de Corala „Ciprian Porumbescu” de-a lungul anilor.

16 iulie 1903, înființarea Reuniunii de cântări ,,Ciprian Porumbescu”

Corala ,,Ciprian Porumbescu” (în varianta mixtă), aflată astăzi sub egida Asociației ,,Sing Bucovina” din Suceava, este continuatoarea bogatei tradiții cultural-corale din regiunea Bucovinei. Perpetuu de sine stătătoare, corala este definită datorită răspândirii moștenirii culturale, avându-și fundamentele în dezvoltarea sa prin autofinanțare. A devenit în timp ambasador al muzicii corale prin bogata sa activitate artistică peste hotare. Deși se poate observa o mișcare corală bogată în perioada de studii a tânărului Ciprian la Suceava (înființarea Societății muzicale „Suczawaer Gesangverein” în 1867 sau a corului bărbătesc al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” în 1869), actuala formă a coralei își are rădăcini mai ales în prima parte a secolului trecut.

Pe 16 iulie 1903 a fost înființată Reuniunea de cântări ,,Ciprian Porumbescu”, al cărei scop a fost valorificarea creației compozitorului. Reuniunea muzical-dramatică urma să ia în 1947 denumirea de Corul ,,Ciprian Porumbescu” al Ansamblului Popular. La sfârșitul celui de-al VII-lea deceniu al secolului XX acest cor a fost desființat. În județul Suceava, s-a constat o lipsă de mișcare corală de anvergură constantă în ultimele decenii, ceea ce a generat un deficit în dezvoltarea culturii și artei corale în zonă.

„Proiectul actual, intitulat <Corala Ciprian Porumbescu>, reprezintă un real succes datorită faptului că satisface dorința publicului de a asculta muzică corală de calitate și de a se familiariza cu un repertoriu cât mai vast. Acest demers are un impact pozitiv asupra comunității, contribuind la dezvoltarea artistică și culturală locală și la promovarea muzicii corale în străinătate. Ne-am asumat acest rol, de ambasadori ai muzicii corale din Suceava, din Bucovina”, a completat Ionuț-Vichentie Ilisoi.