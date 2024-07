Tema: „Building”

Expoziția Internațională de Grafică Satirică „Bucovina”, ediția a XVIII-a, va fi vernisată, vineri, 19 iulie 2024, la ora 12:00, în Foaierul Muzeului de Istorie Suceava și va putea fi vizitată până pe 31 august 2024.

Tema de participare din acest an a fost „Building”. 315 artiști graficieni, din 56 de țări, au trimis aproximativ 1.000 de lucrări de grafică satirică. Juriul expoziției, alcătuit din Mihai Pânzaru PIM – caricaturist, George Licurici – caricaturist şiOvidiu Ambrozie Bortă BOA - caricaturist, a stabilit câștigătorii din acest an, selectând circa 100 de lucrări pentru expoziție. Premiile din acest an sunt: Premiul I - 500 € + diplomă, Premiul II - 300 € + diplomă, Premiul III - 100 € + diplomă, 10 mențiuni - diplomă.

Catalogul virtual al expoziției va cuprinde cele mai bune lucrări, fiind considerat cartea de vizită a oricărei competiții de gen. Catalogul virtual va fi postat pe pagina de web a Muzeului Național al Bucovinei – www.muzeulbucovinei.ro, de unde poate fi descărcat de iubitorii de umor de calitate. Expoziția Internațională de Grafică Satirică „Bucovina”, ediția a XVIII-a, este un proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și organizat de Muzeul Național al Bucovinei.