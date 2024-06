Rezultate

Social-democrații au câștigat detașat alegerile în județul Suceava, adjudecându-și cel mai mare număr de primari, inclusiv în municipiul Suceava, pe care l-au recâștigat, după 20 de ani de administrație liberală. Dintre cele 114 localități, PSD are primari în 61, din care două municipii mari – Suceava și Fălticeni, și în două orașe - Solca și Cajvana.

PNL a câștigat alegerile pentru funcția de primar în 49 de localități, conservându-și primăriile din municipiile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Rădăuți și în orașele Broșteni, Dolhasca, Frasin, Liteni, Siret, Salcea și Vicovu de Sus.

Alianța Dreapta Unită are primari în două localități – Milișăuți și Botoșana; AUR are un singur primar - la Bosanci, iar Gura Humorului are în continuare primar independent, pe Marius Ursaciuc. Dintre primarii din mediul urban, cel mai mare scor l-a obținut primarul de la Salcea, Pârwuşor-Țicu-Ezekiel Belţic, de la PNL, 85,31%.

În județul Suceava sunt doar 5 femei primar, trei de la PSD și două de la PNL, și toate în comune: Maria Tomescu, PSD, primar la Baia, a câștigat alegerile cu 84,98%; Violeta Zenovia Țăran, PSD, Berchișești - 63,41%; Elena Marcela Bîrsan, PNL, Capu Câmpului - 91,42%; Florina Veronica Anechitei, PNL, Grămești – 52,64% și Maria Pleșca, PSD, Voitinel - 87,22%.

Sunt de remarcat procentele foarte mari obținute de mulți candidați ai PSD și PNL, de peste 80 și chiar 90%: primarul comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițan, de la PSD, a câștigat cu 97,75%. Peste 90% au mai avut primarul de la Boroaia, Vasile Berariu, PSD – 90,76%; Breaza, Gheorghe Lesenciuc, PSD - 92,97%; Capu Câmpului, Marcela Bîrsan, PNL - 91,42%; Dolhești, Cristinel Bărculescu, PSD - 90,24%; Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, PSD - 96,46%; Slatina, Vasile Vlăduț Gherman, PSD - 96%.

Foarte aproape de 90% au fost și primarii din Bălăceana, Constantin Octavian Cojocariu, PSD - 89,05%; Horodnic de Sus, Valentin Luța, PNL - 89,56%; Vicovu de Jos, Vasile Țugui, PSD - 89,87%.

Vă prezentăm în continuare rezultatele din fiecare localitate a județului Suceava:

Municipii

Suceava

Rîmbu Vasile – PSD - 42,48% (17.186 voturi)

Harşovschi Lucian – PNL - 27,65% (11.188)

Andronache Marian - ADU - 15,41% (6.233)

Axinte Cătălin - AUR - 9,32% (3.770)

Neşculescu Andrei - S.O.S. - 2,45% - (991)

Munteanu Teodora, independent - 1,92% (776)

Harasim Constantin, - PUSL – 0,78% (314)

Câmpulung Moldovenesc

Negură Mihăiţă – PNL - 66,99 % (4.871)

Popescu Daniel - ADU (USR – PMP) - 17,67 % (1.285)

Posa Adrian – PSD – 8,84 % (643)

Fălticeni

Coman Cătălin – PSD - 75,11 % (8.211)

Ţăpoi Eusebiu-Lucian – ADU- 12,59 % (1.377)

Benţa Codrin - PNL - 5,21 % (570)

Rădăuți

Loghin Bogdan – PNL - 49,19% (4.825)

Andronachi Traian - PSD - 36,99% (3.628)

Marcu Dan – AUR - 5,42% (532)

Olărean Aurel – PER - 4,42% (434)

Vatra Dornei

Rîpan Marius – PNL - 50,15% (3.502)

Apetrii Gheorghe - PSD - 38,32% (2.676)

Orașe

Broșteni

Hurjui Alexandru – PNL - 46,01% (1.290)

Deneş Dorel-Vasile – PSD - 39,59% (1.110)

Cajvana

Tomăscu Gheorghe - PSD - 36,90% (1.067)

Mârza Ioan – PMP - 35,07% (1.014)

Iacoban Gheorghe – PNL - 13,80% (399)

Dolhasca

Isachi Decebal – PNL - 49,66% (1.687)

Mihai Mircea – PSD - 40,92% (1.390)

Frasin

Balan Marinel – PNL - 44,34% (1.192)

Brăteanu Alexandra – AUR - 37,5% (1.008)

Volanschi Dorin – PSD - 11,90% (320)

Gura Humorului

Marius Ursciuc – Indep. - 47,79% (2.499)

Duprii Gelu – PSD - 29,2% (1.527)

Liteni

Onisii Tomiţă – PNL - 78,41% (2.822)

Cărăuşu Maria – PSD - 10,83% (390)

Milișăuți

Cărare Vasile – ADU - 52,71% (1.148)

Mariuţeac Gheorghe – PSD - 40,77% (888)

Pascaru Ioan-Virgil – PNL - 6,52% (142)

Salcea

Belţic Eezekiel – PNL - 85,31% (3.771)

Belţic Mircea – indep. - 14,68% (649)

Siret

Popoiu Adrian – PNL - 65,04% (2.311)

Cost Dan-Mihail – PSD - 27,97% (994)

Solca

Ţehaniuc Cornel-Trifan – PSD - 72,74% (702)

Maximiuc Alexandru – PNL - 15,23% (147)

Vicovu de Sus

Iliuţ Vasile – PNL - 74,53% (3.875)

Juravle Ionel-Adrian – PSD - 25,46% (1.324)

Comune

Adâncata

Cucu Viorel – PNL - 74,85% (1.292)

Ceobanu Marian-Viorel – PSD - 15,17% (262)

Arbore

Tiperciuc Vasile-Dan – PSD - 82,90% (2.207)

Buliga Cristinel-Toader – PNL - 12,43% (331)

Baia

Tomescu Maria – PSD - 84,98% (2.038)

Gogu Constantin – PNL - 8,42% (202)

Bălăceana

Cojocariu Constantin-Octavian – PSD - 89,04% (520)

Melneciuc Grigore – PNL - 5,82% (34)

Bălcăuți

Chideşa Iulian-Petru – PSD - 51,64% (706)

Şoiman Vasile – PNL - 48,35% (661)

Berchișești

Ţaran Zenovia-Violeta – PSD - 63,41% (988)

Tabarcea Georgiana – PNL - 35,17% (548)

Bilca

Rusu Zaharie – PNL - 65,61% (998)

Savu Corneliu-Pamfil-Costică - PSD - 14,85% (226)

Bogdănești

Sopon Cristian-Florin – PSD - 56,09% (976)

Pavel Daniel – PNL -24,31% (423)

Boroaia

Berariu Vasile – PSD - 90,76 % (1.534)

Rusu Gheorghe – USR- 7,10 % (120)

Dencef Valentin – PNL - 2,13 % (36)

Bosanci

Miron Neculai – AUR - 55,99% (1.387)

Sologiuc Dorin – PSD - 28,82% (714)

Curic Anton - PNL - 12,07% (299)

Botoșana

Sticleţ Andrei – ADU (USR – PMP) – 44,18% (559)

Ghiaţă Ioan – PNL - 40,86% (517)

Breaza

Lesenciuc Gheorghe – PSD – 92,97% (517)

Cosinschi Mihai – PNL - 7,02% (42)

Brodina

Uhliuc Vasile – PNL - 44,32% (745)

Ursaciuc Ştefan-Filip – PSD - 39,44% (663)

Bunești

Ştefan Ioan – PSD - 57,76% (699)

Ciornei Cezar-Gabriel – PNL - 42,23% (511)

Burla

Pintiliuc Viorel – PNL - 82,61% (746)

Lupaştean Orest – PSD - 9,74% (88)

Cacica

Ciuc Dinu-Radu – PSD - 60,94% (1.125)

Todosi Petru – PNL - 36,24% (669)

Calafindești

Frîncu Adrian – PNL - 73,48% (995)

Saviuc Aleodor-Claudiu – PSD - 26,51% (359)

Capu Câmpului

Bîrsan Marcela-Elena – PNL - 91,42% (1.237)

Catargiu Rodica-Diana – PSD - 8,57% (116)

Cârlibaba

Danciu Gabriel-Michael – PNL - 68,90% (605)

Şandru Constantin – PSD - 27,22% (239)

Ciocănești

Ciocan Radu – PNL - 77,83% (625)

Negoiţă Mugurel – PSD - 19,05% (153)

Ciprian Porumbescu

Nimiţean Dumitru – PSD – 697 - 97,75% (153)

Corsei Andreea – PNL - 2,24% (16)

Comănești

Păstrăv Grigoraş – PNL - 83,22% (789)

Sofian Marius-Ionuţ- PSD - 11,60% (110)

Cornu Luncii

Fron Gheorghe – PSD - 65,35% (1.920)

Verdeş Lucian - PNL - 25,11% (738)

Coșna

Pardău Gavril – PSD - 75,59% (669)

Grigoraş Adrian-Vasile – PNL - 18,98% (168)

Crucea

Rusu Dorin – PSD – 68,53% (625)

Popovici Fabian-Alexandru – AUR - 23,79% (217)

Lăzăruţ Alina-Elena – PNL - 7,67% (70)

Dărmănești

Chidoveţ Dan – PNL - 72,86% (1.968)

Voroniuc Gheorghe – PSD - 18,84% (509)

Dolhești

Bărculescu Cristinel-Neculai – PSD - 90,24% (1.452)

Boboc Nicu-Gabriel – PNL - 6,21% (100)

Dorna Arini

Mazăre Andrei-Ştefăniţă – PNL - 86,08% (1.312)

Haja Marius-Dumitru - PSD - 12,07% (184)

Dorna Candrenilor

Candrea Dănuţ – PSD - 79,25% (1.284)

Ţîcşa Daniel – PNL - 18,14% (294)

Dornești

Cazacu Vasile-Săndel - PSD - 37,80% (682)

Luţa Gheorghe – PNL - 29,04% (524)

Drăgoiești

Popescu Constantin – PSD - 39,64% (486)

Chiş Corina-Liliana – 29,60% (363)

Brădăţan Adrian-Ionel – PNL - 17,12% (210)

Drăgușeni

Cepoi Vasile-Lică – PSD - 77,79% (795)

Dumitru Vartolomei - 16,24% (166)

Chirilă-Botezatu Ioana - PNL - 5,97% (61)

Dumbrăveni

Pavăl Ioan – PSD - 82,11% (2.985)

Cârlig Cristian – PNL - 9,24% (336)

Fântânele

Sabie Vasile-Marian – PSD - 57,24% (1.170)

Hîj Vasile – PNL – 23,48% (480)

Fântâna Mare

Ursache Petru-Octavian – PSD - 63,57% (700)

Mucileniţa Vasile – PNL - 32,24% (355)

Forăști

Avrămia Brăduţ – PSD - 52,82% (1.041)

Lăzărică Nicolae-Clement – PNL - 33,23% (655)

Frătăuții Noi

Olari George – PNL - 50,05% (950)

Bucevschi Alexandra-Ecaterina – PSD - 22,02% (418)

Frătăuții Vechi

Antemie Cristinel-Dinu – PNL - 64,27% (1.173)

Ionesi Artimon-Vasile – PSD - 29,69% (542)

Frumosu

Buga Constantin – PNL - 84,11% (1.525)

Reabschi Vasile – PSD - 15,89% (288)

Fundu Moldovei

Zdrob Tudor – PNL -64,98% (1.249)

Vancea Cristian – ADU - 14,51% (279)

Poenari Bogdan-Vasile – AUR - 13,73% (264)

Ţîmpău Constantin-Straton – PSD - 6,76% (130)

Gălănești

Mironescu Liviu – PSD - 60,01% (620)

Babalean Adrian-Constantin – ADU - 23,33% (241)

Coroamă Elena – PNL - 10,93% (113)

Grămești

Anechitei Florina-Veronica – PNL - 52,64% (668)

Şuleap Vasile – PSD - 37,83% (480)

Grănicești

Nuţu Gheorghe – PSD - 40,89% (710)

Chiţan Florin-Tudor – AUR - 21,19% (368)

Şalar Florin – PMP - 19,75% (343)

Cozachevici Gheorghe – PNL - 15,20% (264)

Hănțești

Olariu Daniel – PSD - 83,44% (1.432)

Baltariu Ilieş – PNL -16,55% (284)

Hârtop

Hrescanu Vasile-Cătălin – PNL - 33,78% (395)

Nechifor Vasile – ADU - 30,11% (352)

Trifina Iulian-Sorin – PSD - 23,69% (277)

Horodnic de Jos

Andrişan Ionel – PSD - 87,23% (916)

Prelipcean Petru-Viorel – PNL - 12,76% (134)

Horodnic de Sus

Luţa Valentin – PNL - 89,56% (1.716)

Popescu Ionel-Andrei - AUR - 6,62% (127)

Horodniceni

Florea Neculai - PNL - 76,61% (1.255)

Toader Vasile – AUR - 10,74% (176)

Tanasă Petru – PSD -8,11%(133)

Iacobeni

Maxim Viorel – PSD - 65,16% (653)

Lupuşanschi Andrei-Ciprian – PNL - 34,83% (349)

Iaslovăț

Cotoară Ion – PSD - 59,27% (767)

Solovăstru Dorin – PNL - 40,72% (527)

Ilișești

Niţan Ilie – PSD - 43,07% (532)

Dîrţu Gheorghe – PNL - 39,43% (487)

Ipotești

Gulei Dumitru – PNL - 38,47% (1.229)

Tofan Augustin-Sorin – PSD - 32,43% (1.036)

Izvoarele Sucevei

Mehnu Leonard Tiberiu – PSD - 55,40% (543)

Mechno Marian – PNL - 43,06% (422)

Marginea

Lazăr Gheorghe – PNL - 57,31% (2.279)

Prelipcean Daniel – AUR - 30,43% (1.210)

Mălini

Nistor Petru – PSD - 76,34% (2.876)

Ilişescu Nicolae – PNL - 23,65% (891)

Mănăstirea Humorului

Croitoru Viorel – PNL - 65,05% (1.141)

Jucan Constantin – PSD - 22,63% (397)

Mitocu Dragomirnei

Reziuc Radu-Constantin – PSD - 49,9% (1.251)

Popovici Daniel – AUR - 17,79% (446)

Airoaie Aurelian-Radu – PNL - 13,28% (333)

Moara

Dziminschi Eduard - PNL - 84,13% (2.370)

Turturean Angela - PSD - 10,75% (303)

Moldova Sulița

Jecalo Petru - PNL - 77,18% (663)

Rebenciuc Vasile – PSD - 22,81% (196)

Moldovița

Boşutar Alin – PSD - 53,19% (1.284)

Iliesi Traian – PNL - 31,81% (768)

Mușenița

Tudurean Radu-Florin – PNL - 75,12% (598)

Cernovschi Maria - ADU - 13,69% (109)

Olar Nicolae – AUR - 5,77% (46)

Chisiliciuc Ioan-Arec – PSD - 5,40% (43)

Ostra

Oroş Ioan – PNL - 70,25% (907)

Calenciuc Marian-Răzvan – PSD - 13,78% (178)

Panaci

Cozan Vasile – PSD - 73,42% (724)

Acatrinei Andrei – PNL - 22,31% (220)

Păltinoasa

Wendling Eduard-Rudolf – PSD - 64,23% (1.740)

Drob Mihai - PNL - 31,16% (844)

Pârteştii de Jos

Mireuţă Spiridon – PSD - 37,85% (486)

Todosi Mihai – PNL - 30,3% (389)

Pătrăuți

Isepciuc Adrian – PSD - 73,37% (1.389)

Ruşti Lucian-Vasile – PNL -24,14% (457)

Poiana Stampei

Mezdrea Viluţ – PSD - 96,46% (1.147)

Ţiganea Gheorghe – PNL - 3,53 % (42)

Poieni-Solca

Lăzărean Dumitru-Ichim – PSD - 71,77% (567)

Ilişoi Grigore-Ghiocel – PNL - 28,22% (223)

Pojorâta

Codreanu Bogdan – PNL - 63,40% (972)

Beşliu Ioan-Dumitru – PSD - 36,59% (561)

Preutești

Vasiliu Ion – PSD - 48,34% (1.559)

Mihăilă Constantin-Daniel – PNL - 44,4% (1.432)

Putna

Coroamă Gheorghe – PNL - 83,77% (1.275)

Zubaş Ornella-Daniela – PSD - 16,22% (247)

Rădășeni

Perju Neculai – PNL - 55,46 % (980)

Pintilie Vasile – PSD - 29,25 % (517)

Râșca

Andreica Ionuţ – PNL - 37,48 % (852)

Rusu Ana-Maria – 33,12% (753)

Sbîrn Aurel – AUR - 16,01% (364)

Clipa Petrică – PSD - 10,82% (246)

Sadova

Constantinescu-Otcu Mihai – PNL -88,99% (1.213)

Cozma Constantin – PSD - 11,00% (150)

Satu Mare

Lavric Toader-Adrian – PSD – 39,35% (721)

Dumitrescu Vasile-Dănuţ – PNL - 35,97% (659)

Siminicea

Penciuc Mihai – PSD - 56,60% (604)

Clim Vasile – PNL - 39,73% (424)

Slatina

Gherman Vasile-Vlăduţ - PSD - 96,00% (2.452)

Gemănaru Adrian – PNL - 3,44% (88)

Straja

Juravle Mihai - PSD - 65,39% (1.682)

Juravle Vasile – PNL - 29,39% (756)

Stroiești

Senic Mihai – PNL - 83,49% (1.260)

Istrătescu Iulian – AUR - 8,74% (132)

Chirilă Gheorghiţă-Cristinel - PSD - 7,75% (117)

Stulpicani

Zamcu Vasile – PNL - 86,59% (2.260)

Gemănari George – PSD - 11,26% (294)

Sucevița

Bodnarescu Liviu – PNL – 61,61% (870)

Hrehorciuc Gheorghe- PSD - 29,39% (415)

Șaru Dornei

Iordache Ioan-Cătălin – PNL - 50,98% (1.124)

Ursu Mihai – PSD - 46,85% (1.033)

Șcheia

Burac Ion-Cristinel – PSD - 51,01% (2.943)

Cristurean Dan-Vasile – AUR - 16,67% (962)

Rusu Alin-Constantin – PNL - 11,73% (677)

Șerbăuți

Sanduleac Cătălin – PNL - 35,82% (471)

Maciuc Florin – AUR - 29,05% (382)

Ion Corniciuc - 17,34% (228)

Grigoriciuc Paul-Silviu – PSD - 13,61% (179)

Todirești

Bocancea Mugurel – PNL - 45,82% (1.162)

Rusu Cristian – PSD - 34,73% (881)

Udești

Ostrovan Cristea - PSD - 43,59% (1.367)

Ţan Mircea - 31,37% (984)

Spoială Marius – AUR - 10,58% (332)

Ulma

Schipor Nicolae – PSD - 45,29% (428)

Marocico Petru – PNL - 43,06% (407)

Vadu Moldovei

Amariei Iulian-Bogdan – PSD - 76,48% (1.613)

Burlacu Constantin - AUR - 9,90% (209)

Iacob Maricel – PNL - 7,30% (154)

Valea Moldovei

Floriştean Niculai-Romică – PSD - 66,19% (1.310)

Pintilei Oana-Elena - AUR - 27,43% (543)

Floriştean Vasile – PNL - 3,84% (76)

Vama

Lucuţar Constantin-Tiberius - PNL - 64,16% (1.760)

Ciosnar Constantin – PSD – 16,47% (452)

Vatra Moldoviței

Saghin Virgil - PNL - 78,81% (1.611)

Strugariu Cornel – AUR - 13,55% (277)

Stiblei Anghel-Nicolae – PSD - 7,63% (156)

Verești

Gavriliuc Dănuţ – PSD - 56,94% (1.377)

Manolache Ştefan-Timotei – PNL - 28,70% (694)

Vicovu de Jos

Ţugui Vasile – PSD - 89,87% (2.191)

Calancea Vasile – PNL - 10,13% (247)

Voitinel

Pleşca Maria – PSD - 87,22% (1.448)

Crăciun Alexandru – PNL - 12,77% (212)

Volovăț

Vicol Ioan – PSD - 80,10% (1.574)

Vicol Ionel – PNL - 16,33% (321)

Vulturești

Salamaha Cornel – PSD - 55,89% (906)

Crăciun Ioan – PNL - 32,51% (527)

Zamostea

Haliuc Vasile - PSD - 66,89% (915)

Bordeianu Ovidiu-Cristian – PNL - 26,97% (369)

Zvoriștea

Barariu Constantin – PSD - 60,16% (1.243)

Lupaşcu Petru – PNL - 29,67% (613)