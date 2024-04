Pulsul pieței

Comerțul cu miei pentru Paște va începe în zilele următoare, de la începutul săptămânii viitoare, inclusiv în Piața Mare a Sucevei, fiind deja doi crescători care au solicitat autorizație de la Direcția Sanitar Veterinară Suceava pentru a face acest comerț în hala special amenajată.

Cum pe piață circulă informații nu foarte încurajatoare pentru potențialii clienți, cu privire la prețul cărnii de miel, am luat legătura cu doi dintre crescătorii mari din jurul Sucevei. Aceștia spun că prețurile vor fi în mare ca și anul trecut. E drept, nici anul trecut acestea nu au fost mici.

Specialiștii spun că este imposibil ca prețurile la carnea de miel să scadă în condițiile în care cererea de pe piața externă este în creștere, iar România are încheiate acorduri de export importante pentru cargouri care transportă 20.000-30.000 de miei per transport, spre Maroc.

Aurel Dolcianu, crescător de oi din cartierul Burdujeni, care are stâna în spatele Pieței angro, spune că mieii se vor vinde în piață cu 40-45 de lei kilogramul.

”Acesta este prețul, nu va fi mai puțin, nici anul trecut nu prea am dat decât rar sub 40 de lei kilogramul. Sunt miei mari, de la 10 la 15 kilograme, de calitate foarte bună. Am avut și noi cheltuieli mari, banii sunt puțini, nu este ușor”, a spus crescătorul.

Gheorghe Șuiu, din Pătrăuți, care are peste 200 de miei mai mari sau mai mici, ne-a declarat și el că prețul per kilogramul de miel va fi 40-45, maximum 50 de lei, în funcție de mărimea mielului: ”Vremea a fost bună, iarna nu a fost grea, iar mieii au fost hrăniți bine. Nu vreau să ne justificăm, dar lumea trebuie să țină cont cât de multe scumpiri au fost în ultimul an, așa că prețurile rămase ca anul trecut sunt ok, zic eu”.

Ambii crescători ne-au spus că nu au emoții cu privire la mieii pe care nu îi vor vinde acum, înainte de Paște, la piață sau direct de la stână.

Abatoarele oferă undeva între 19 și 21 de lei per kilogramul de miel, în viu, cu perspective de creștere chiar.

”Mie personal îmi convine să îi dau și la abator, asta pentru că vând odată mulți miei, fără alte costuri, iar banii îmi intră în cont imediat”, ne-a mai spus crescătorul Gheorghe Șuiu.

Așadar, rezumând, un miel de 10 kilograme se va putea cumpăra cu 400-450 de lei.

Pentru unii e foarte mult, pentru alții nu neapărat, însă de obicei cine chiar așteaptă să mănânce miel în această perioadă face eforturi și are pe masa de Paște o friptură de miel.

Reguli de bază la cumpărarea unui miel

Mieii se vor vinde legal în piețele autorizate cu puncte de vânzare, în carmangerii și marile magazine.

Se pot cumpăra și miei de la stână, dacă acestea au un centru de sacrificare autorizat sanitar-veterinar.

Ca reguli de bază sanitar-veterinare, carnea de miel trebuie să fie ștampilată – cu mențiunea ,,controlat sanitar veterinar” și numărul de autorizare sanitar-veterinară.

Carnea de miel trebuie să fie elastică și să nu prezinte suprafață lipicioasă sau urât mirositoare.

”Recomandăm populației ca aprovizionarea cu produse alimentare de origine animală şi nonanimală să nu se facă din spații improvizate, nesupuse controlului sanitar-veterinar, sau din sistemul de vânzare/comerț stradal, între blocuri, din portbagajele mașinilor, locuri în care nu este asigurat controlul sanitar-veterinar, și nici o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare”, au transmis sanitar-veterinarii.

Neregulile în domeniul siguranței alimentelor pot fi sesizate la DSVSA Suceava, la numărul de telefon de permanență 0230/522.848.