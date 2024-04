Soluție

Din cele două autoturisme de lux deținute de comisarul-șef Radu Obreja, fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava, doar unul va mai fi scos la vânzare. Și asta pentru că un complet de judecată de la Curtea de Apel Suceava a admis contestația depusă de fosta soție a lui Obreja.

Practic, se va vinde un VW Golf, fabricat în 2019, în timp ce vânzarea celui de al doilea autoturism, un VW Arteon, din 2020, a fost blocată. Autoturismul va rămâne în continuare în custodia Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Scoaterea la vânzare a celor două mașini a fost solicitată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție, sumele de bani obținute la licitație urmând a fi indisponibilizate într-un cont până la finalizarea proceselor care îl vizează pe comisarul-șef Radu Obreja.

Procurorii DNA au făcut această solicitare în condițiile în care depozitarea acestor mașini atrage costuri importante, dar și pentru că ele își pierd din valoare.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, în acest dosar sunt puse sub sechestru opt mașini în valoare de zeci de mii de euro fiecare, unele având drept an de fabricație 2020, iar cele mai vechi fiind din 2016.

Printre mașinile găsite la percheziții și puse sub sechestru se mai află un Audi A4 Limousine, un BMW seria 7 740D xDrive, în valoarea de circa 90.000 de euro, un Audi Q7, în valoare de 60.000 de euro, Mercedes-Benz Viano, Audi A6, un Mercedes-Benz GLE - de peste 70.000 de euro şi un Volkswagen Golf tunat.

Din ancheta DNA rezultă că cel puțin o parte din aceste mașini erau cadouri făcute de Obreja complicilor.

De exemplu, un autoturism Suzuki Vitara ar fi ajuns în folosința lui Mihai Martin, ofițer la Serviciul Județean Anticorupție Suceava, și ar fi fost primit de la comisarul-șef Radu Ionuț Obreja drept răsplată pentru că primea informații despre sesizările care îl priveau privind fapte de corupție.

Fostul șef de la Permise și Înmatriculări, Radu Ionuț Obreja, este trimis în judecată de procurorii de la DNA în nu mai puțin de cinci dosare care se află în faza de judecată.

Procurorii DNA acuză un prejudiciu amețitor în cazul lui Obreja. Este vorba de zeci de apartamente, terenuri, mașini, garaje și bani cash totalizând sute de mii de euro.

Cea mai mare parte a bunurilor erau achiziționate pe numele unor intermediari, iar pentru a nu pierde evidența, Radu Obreja consemnase totul în agendele ridicate cu ocazia perchezițiilor din noiembrie 2020 și cu ajutorul cărora procurorii DNA au putut să își facă o idee clară asupra dimensiunii șpăgilor pe care fostul șef de la Permise și Înmatriculări le-ar fi luat de-a lungul timpului.