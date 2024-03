Oportunitate

Excelența Sa Kathleen Kavalec, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a vizitat joi, 14 martie 2024, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, unde a stat de vorbăcu reprezentanții asociației, cu reprezentanți ai ROUA Info HUB (mame din Ucraina refugiate în Suceava), maestrul Mihai Pînzaru PIM, curatorul Galeriei de Artă „Zamca”, Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă, Dimitrie Balint, artist fotograf, etc.

Vizita Ambasadorului Statelor Unite ale Americii în România la Suceava a fost organizată în contextul celebrării a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre SUA și România. „Vizita Excelenței Sale la sediul asociației noastre a reprezentat o oportunitate în cadrul căreia am evidențiat misiunea organizației, activitățile desfășurate în comunitate și impactul serviciilor noastre, atât la nivel local și regional, cât și în contextul crizei actuale.Itinerariul Excelenței Sale a debutat pe 13 martie 2024, când Ambasada Statelor Unite ale Americii a inaugurat expoziția fotografică itinerantă <Noi, poporul> în municipiul Suceava, marcând astfel aniversarea a un sfert de secol de parteneriat strategic dintre cele două țări. În cea de-a doua zi a vizitei sale la Suceava, doamna Kathleen Kavalec, alături de delegația sa, au trecut pragul Asociației Institutul Bucovina, unde am discutat despre serviciile oferite și impactul acestora asupra dezvoltării comunității locale, evidențiindu-se sprijinul acordat refugiaților ucraineni încă de la începutul conflictului, prin intermediul activităților desfășurate în cadrul a două structuri-cheie create, la nivelul municipiului Suceava, pentru a răspunde nevoilor complexe ale beneficiarilor, și anume Centrul de Urgențe Sociale Suceava și ROUA Info Hub - Casa Mamelor din Ucraina, prin reabilitarea Centrului de Refugiați din cadrul Școlii de Artă și Meserii Nr. 5 din Cernăuți, creând totodată un spațiu destinat activităților educaționale pentru copii, prin reluarea activității AREAC, un ONG pe care îl coordodăm în Cernăuți, dar și prin activitățile de tip afterschool și grădiniță din cadrul Clever Children Suceava, unde au efectuat o vizită și au avut oportunitatea de a-i cunoaște pe copiii refugiaților din Ucraina, toate acestea fiind posibile cu sprijinul FONSS, Fundației HEKS/EPPER Romania, ACF - Action Against Hunger, World Vision, UNHCR România, BRCT și Norwegian Church Aid”, a transmis Raluca Tîmpescu, manager servicii sociale în cadrul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.

Importanța valorilor fundamentale

În cadrul discuțiilor purtate cu Excelența Sa Kathleen Kavalec, reprezentanții Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovinaau adus în centrul atenției și sprijinul oferit de asociație beneficiarilor din cadrul Clubului Împreună Suceava și ArtLABurdujeni, unde tinerii și adulții cu dizabilități socio-psihiatrice au șansa de a-și descoperi potențialul, de a-și dezvolta abilitățile sociale și civice, de a participa la sesiuni de terapie ocupațională și ateliere creative.

Prin colaborarea cu Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Institutul Bucovina a deschis o galerie de artă permanentă în cadrul unității psihiatrice, pentru a promova artiști consacrați, alături de tineri și adulți cu inclinații artistice, încurajând dialogul și implicarea comunității prin artă. De asemenea, Excelența Sa Kathleen Kavalec a aflat căInstitutul pentru Parteneriat Social Bucovinapromovează arta și cultura și prin Galeria de artă „Zamca”, pe care o găzduiește la sediul asociației, un loc unde artiștii locali și nu numai își expun creațiile, în timp ce comunitatea se bucură de evenimente culturale și expoziții ce îmbogățesc peisajul cultural al Bucovinei.

„În contextul actual, marcat de provocările internaționale, Excelența Sa a subliniat importanța valorilor fundamentale, precum respectul pentru drepturile omului, diversitatea individuală și libertatea colectivă. A evidențiat, de asemenea, contribuția comunității sucevene în sprijinirea generoasă a refugiaților ucraineni, exprimând recunoștință față de solidaritatea și asistența acordată. Prin programul <Orașe Surori>, se va semna un acord între Suceava și Lansing, statul Michigan, consolidând angajamentul Sucevei în promovarea păcii și dezvoltarea comunității sale. Excelența Sa a subliniat că acest acord reflectă principiile de respect reciproc, înțelegere și cooperare promovate de parteneriatul strategic”, a mai completat Raluca Tîmpescu, manager servicii sociale în cadrul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.