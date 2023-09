Boboci

Au împărtășit același vis, acela de a deveni elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, iar acum gemenii Tudor Constantin și Eduard Mihai Rumega sunt boboci ai instituției câmpulungene.

„Visul de a deveni elev la un liceu militar a apărut odată cu vizita elevilor de la Colegiul Militar <Ștefan cel Mare> Câmpulung la școala noastră din Darabani. Alături de mine, și-a arătat dorința de a merge acolo și fratele meu geamăn, Eduard. Am îmbrățișat cu părinții această hotărâre și am început pregătirile pentru admitere. Nu a fost ușor, dar cu ajutorul părinților și al profesorilor de la Școala Gimnazială <Leon Dănăilă> Darabani am reușit să ne vedem visul împlinit”, povestește Tudor.

Încrezători în forțele proprii au pornit împreună în această aventură și după o săptămână petrecută în colegiul câmpulungean, gemenii se declară mulțumiți de alegerea făcută.

„Cu toate că acomodarea nu este ușoară, dorul de casă și de părinți fiind uneori greu de dus, suntem încrezători că vom primi ajutor din partea cadrelor didactice și militare, a colegilor mai mari și a familiei pentru a trece de această perioadă. Suntem optimiști și știm că această experiență va fi în folosul nostru”, spun tinerii.