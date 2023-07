De sâmbătă, 15 iulie

Începând de sâmbătă, 15 iulie 2023, trenuleţul turistic rutier al Primăriei Fălticeni va reveni în circulaţie, oferind locuitorilor municipiului de pe Şomuz şi vizitatorilor o modalitate confortabilă şi distractivă de a ajunge la Baza de Agrement „Nada Florilor”.

Programul de funcţionare al trenuleţului este zilnic, între orele 10:00 şi 18:30, cu plecări regulate din spatele blocului turn şi de la Baza de Agrement „Nada Florilor” din jumătate în jumătate de oră. Plecări din spatele blocului turn la orele: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00; Plecări de la Baza de Agrement „Nada Florilor”: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

În perioada 18-20 iulie, în timpul desfăşurării manifestărilor din cadrul programului „Zilele Municipiului Fălticeni”, trenuleţul turistic va circula extins, între orele 10:00 şi 20:00.

Preţul unui bilet este de 4 lei per persoană. În plus, copiii cu vârsta sub 6 ani, însoţiţi de un adult, şi pensionarii beneficiază de transport gratuit.

„Nu rataţi această oportunitate de a vă bucura de o experienţă minunată cu trenuleţul turistic! Vă aşteptăm cu drag să vă alăturaţi şi să vă distraţi într-un cadru pitoresc şi relaxant”, a anunţat primarul Cătălin Coman.

Spectacole şi concursuri sportive la Baza de Agrement „Nada Florilor”

Vă reamintim că în perioada 15-23 iulie 2023, la Fălticeni, se vor desfăşura „Zilele Municipiului”, eveniment care cuprinde spectacole de muzică uşoară şi populară, târgul meşterilor populari, activităţi religioase, competiţii sportive. Vor fi organizate spectacole artistice în care vor evolua cunoscuţi solişti şi formaţii de muzică uşoară şi populară, dar şi tinere talente locale.

Pe terenul cu zgură de la Baza de Agrement „Nada Florilor” va fi organizat sâmbătă, 15 iulie, un turneu de tenis de câmp pentru copii, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ajuns la ediţia a X-a. A doua zi, în aceeaşi locaţie se va desfăşura Turneul tenis de câmp Old Boys, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia VIII-a. Pe 17 şi 18 iulie complexul sportive de pe malul iazului Şomuz va găzdui Cupa „Mămicilor” la tenis de câmp.

Pe scena amplasată în spatele Sălii de Sport „Gabriel Udişteanu” vor fi trei zile de spectacole. Alături de solişti şi formaţii locale vor evolua, marţi, 18 iulie, trupele de dans ale Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, Proconsul, Diana Matei & Taraful Cleante şi Petre Ştefan. Miercuri, 19 iulie, vor urca pe scenă grupurile folclorice Moldava şi Micii Răzeşi ale Clubului Copiilor şi Elevilor Fălticeni, coordonator prof. Lenuţa Rusu,Yanis Pavel, Antonia. Joi, 20 iulie, pe aceeaşi scenă va avea loc Spectacolul de gală al Concursului Interjudeţean de Folclor „Şezătoarea copiilor”, începând cu ora 16,00, solişti şi formaţii de muzică populară, printre care se numără Doina şi Ciprian Petroaie, Patricia Aniculăesei, Jaqueline - Andreea Ungureanu, Anastasia si Teodora Seserman, Mihaela Apostol, grupurile vocal - folclorice Balada şi Doruleţul (coordonator prof. interpret Maria Tanasă), Maria Luiza Mih&Ceteraşii din Maramureş şi Nicoleta Nucă.