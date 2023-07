Vineri, 7 iulie, la Gura Humorului, a avut loc inaugurarea Centrului Cultural Multifuncţional, un spaţiu dedicat tradiţiei, un spaţiu pentru lectură, învăţare şi comunicare, un spaţiu al evenimentelor şi al ideilor. Centrul Cultural înglobează trei clădiri în care s-a desfăşurat activitatea socio-culturală (Muzeul Obiceiurilor Populare, Biblioteca şi Casa de Cultură).

Prima activitate culturală după inaugurarea festivă la care au participat numeroşi invitaţi, a fost găzduită de Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, vernisajul expoziţiei „Contraste” a artistului plastic humorean, Radu Bercea, eveniment la care au participat iubitori ai artei, istoriei, culturii, tradiţiilor, obiceiurilor populare şi o parte din prietenii apropiaţi ai pictorului humorean.

După prezentarea invitaţilor, în alocuţiunea sa, directorul Centrului Cultural Multifuncţional Gura Humorului, prof. Sever Dumitrache, a menţionat că Radu Bercea este un nume de referinţă în mediul artistic sucevean şi naţional, tablourile din expoziţia vernisată vineri redând cu fidelitate temele consacrate ale tradiţiilor populare şi nu numai prin îmbinarea armonioasă a graficii, picturii şi compoziţiei dar şi prin tehnica proprie, inconfundabilă, creată de artistul humorean.

„Suntem în ambianţa unei noi expoziţii cu lucrările unui creator extrem de prolific, Radu Bercea. Dacă îi spui de grafică, aș jigni artistul pentru că Radu Bercea este un artist complet. Radu Bercea nu mai are nevoie de nici o prezentare pentru că s-a prezentat în faţa tuturor. S-a prezentat în primul rând prin lucrările pe care le-a expus, prin simţul civic şi prin contribuţia sa la înfrumuseţarea oraşului. Cel mai bine ar fi nu să îl las pe el să se prezinte, pentru că este de o modestie chiar enervantă câteodată, ci să o rog pe colega mea, Vera Romaniuc să îi facă prezentarea lui Radu”, a spus prof. Sever Dumitrache.

Lucrări realizate într-o manieră originală

Cu un palmares care include zeci de premii naţionale şi internaţionale, Radu Bercea ne uimeşte în ultima perioadă prin lucrările realizate într-o manieră originală, fiind considerat un inovator în domeniul tabloului decorativ, dar şi prin ataşamentul faţă de oraşul în care s-a realizat profesional şi unde este „un stâlp de sprijin” pentru activităţile culturale de zeci de ani.

„Radu Bercea ne surprinde de fiecare dată. Deşi este cunoscut şi recunoscut ca pictor, grafician, ilustrator de carte, caricaturist, ca un om deosebit, de această dată nu ne surprinde prin tematica pe care o abordează, ci prin tehnica pe care o descopăr la foarte mult timp de când l-am cunoscut, vreo 60 de ani să fie. Vreme lungă şi benefică pentru dumnealui pentru că nu a fost eveniment pe care l-am serbat la Muzeul din Gura Humorului, indiferent de locul în care ne-am aflat, în fostul sediu al judecătoriei, în centru şi acum iată-ne aici, la care Radu să nu fie prezent. A fost şi este prezent nu numai prin ceea ce vedeţi dumneavoastră, ci prin faptul că ne-a fost alături la realizarea muzeului. Atunci când am dat de greu, la cine să apelăm? La Radu Bercea. Şi Radu Bercea a răspuns întotdeauna prezent. Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru muzeu, acum şi în trecut, şi pentru faptul că te-ai întors la acuarelă. Pentru mine, Radu Bercea este un realizator de acuarele de excepţie”, a precizat Vera Romaniuc, fostul director al Muzeului Obiceiurilor Populare din Gura Humorului.

Vera Romaniuc a încheiat cu un catren scris de un prieten a lui Radu, Constantin Moldovan: „A fost odată Radu cel Frumos/ Există încă Bercea Mondialul/ Dar nu e-n lume nimeni mai faimos/, Ca Radu Bercea al nostru, Genialul”.

Radu Bercea, artistul care ne uimeşte de fiecare dată

Radu Bercea este artistul contemporan care a dăruit o mare parte din munca sa comunităţii, fiind considerat „diplomatul care reprezintă oraşul Gura Humorului în varii spaţii de existenţă umană” –Aurel Brumă, publicist, datorită modului prin care a făcut cunoscut acest oraş bucovinean în ţară şi în lume.

În cuvântul său, primarul oraşului Gura Humorului, Marius Ursaciuc a vorbit despre energia, genialitatea şi spontaneitatea artistului Radu Bercea „identică cu cea a unor adolescenţi”.

„Vârsta nu are nici o legătură cu tinereţea spirituală şi într-adevăr, Radu Bercea ne uimeşte de fiecare dată. Şi Vera Romaniuc ne uimeşte în fiecare moment şi aici este un vernisaj dublu pentru că la clădirea aceasta Vera a contribuit foarte mult, a fost diriginte de şantier. Sunt oameni cu o energie şi o dedicaţie cum, din păcate, nu prea mai vezi. Oameni care sunt dispuşi să facă în momentul acesta pentru comunitate mai mult decât pentru ei. Pentru asta merită să vă mulţumim permanent şi cred că aplauzele noastre nu sunt îndeajuns pentru a vă mulţumi că existaţi şi ne bucuraţi.

Chiar dacă e greu să găseşti cuvinte, vreau să ne bucurăm de momentul în care nişte oameni sunt contemporani cu noi şi putem să le mulţumim. Din cauza asta există Sala <Radu Bercea> şi este normal ca noul spaţiu expoziţional, care sper să fie mereu plin de exerciţii artistice ale tuturor, indiferent de vârstă, să fie mereu plin de vizitatori. Ne dorim ca tot mai mulţi oameni să poată expune, ne dorim să ne putem bucura de ceea ce arta, şi numai arta, poate să ne ofere”, este dorinţa primarului Marius Ursaciuc.

O expoziţie cu lucrări inspirate din folclorul popular

Aşa cum ne-am obişnuit, Radu Bercea nu vorbeşte mult, el lasă să ne vorbească lucrările sale.

„Mă bucur că sunt alături de noi oameni deosebiţi şi în primul rând doresc să vă mulţumesc pentru că m-aţi sprijinit foarte mult, m-aţi ajutat şi câte zile voi mai avea voi fi alături de dumneavoastră şi o să vă ajut.

Cred că am atins 300 de expoziţii, dar nu asta contează. Am încercat să mă apropii un pic de ceea ce se întâmplă în acest muzeu. Sunt lucrări inspirate din folclorul popular, păsări, bufniţe, motive populare, la care se adaugă şi câteva acuarele tot pe aceeaşi temă şi câteva lucrări în acrilic. Pentru mine este o mare bucurie că am ajuns la vârsta de 84 de ani şi pot şi eu să bucur pe acei cărora le place pictura. Pentru că îmi place noua tehnică pe care am abordat-o şi dă bine chiar şi pe suprafeţe mai mari, am intitulat expoziţia <Contraste>. Sunt contraste între tehnici”, ne-a mărturisit Radu Bercea.