Săptămâna și protestul

Câteva zeci de locuitori ai comunei Șcheia au protestat, și în această săptămână, în fața primăriei din localitate, marea lor majoritate fiind nemulțumiți de faptul că autoritățile nu au luat măsuri pentru stoparea furturilor comise de rromii din sat. Un protest similar a avut loc și în urmă cu o săptămână. De data această, oamenii au protestat în fața primăriei, unii dintre ei spunând că nu li s-a dat voie să intre la ședința de Consiliu Local care era în desfășurare în timpul protestului. De asemenea, o parte dintre cetățeni s-au declarat nemulțumiți că primarul Vasile Andriciuc plecase din primărie și nu a ieșit să discute cu ei. De precizat că la protestul de vineri au fost prezenți și mai mulți cetățeni de etnie romă, care au spus că au venit pentru a transmite că dacă unele furturi sunt comise de țigani, nu toți cetățenii din această etnie ar trebui „băgați în aceeași oală”. Astfel, o femeie a spus că se consideră discriminată prin faptul că toți locuitorii din Șcheia care sunt de etnie romă sunt considerați a fi hoți. „Suntem care avem școală. Ne purtăm copiii în școală să primească premiul întâi. Și pentru unul suferim toți. Suntem toți oameni și avem aceleași drepturi. Suntem țigani, într-adevăr, dar dacă cineva fură nu trebuie să intre toți. Poliția să facă regulă cu cei care fură. Să se ia atitudine. Pentru că intrăm toți în aceeași oală. Dacă mergi undeva să te angajezi și îți vede buletinul de Șcheia spun că nu mai angajează. Nu suntem toți la fel. Sunt care au serviciu. Fratele meu are firma lui. Nu suntem de râs toți. Dacă lucrăm la ajutorul social, nu dăm în cap. Nu furăm, să nu intrăm în aceeași oală. Să facă o regulă cu cei veniți. Sunt și români și țigani veniți”, a spus femeia. Ea a fost completată de un bătrân care s-a declarat reprezentantul romilor din Șcheia și care, la rândul său, a spus că toți cei care fură trebuie să ajungă la pușcărie. „Să muncească, nu să fure. Eu sunt de aici, din cartierul romilor din Șcheia. Eu cum am muncit 36 de ani? Alții de ce nu pot munci?”, a mai spus bătrânul.

Oamenii solicită un recensământ al persoanelor de etnie romă pentru a se vedea cine nu are forme legale de ședere în Șcheia

Printre cei care au venit să protesteze s-a numărat și un bărbat care spune că hoții „l-au călcat” de nu mai puțin de cinci ori și doar într-un singur caz de furt au fost prinși făptașii. „În toate cazurile există dosare instrumentate de Poliția Șcheia, cu cei de la criminalistică. Doar într-un singur dosar, cu cel mai mic prejudiciu, au fost prinși hoții”, a spus bărbatul, care a adăugat că „problema nu e neapărat la poliție. Poliția nu face față pentru că au arondate șase comune, iar personalul e prea puțin”. El a adăugat că oamenii i-au solicitat în mai multe rânduri primarului din Șcheia să găsească o soluție pentru a reduce infracționalitatea, în special numărul furturilor comise de cei care nu au forme legale de ședere în această comună. „Domnul primar să facă solicitări să se suplimenteze mașinile de poliție. De asemenea, cred că ar trebui făcut și un recensământ al persoanelor de etnie romă. Cei care au locuințe aici, cu autorizații de construcție, cu certificate de urbanism, să rămână. Iar pentru ceilalți, primăria, cu alte autorități, pot lua măsuri de relocare”, a mai declarat bărbatul. El a mai spus că oamenii vor veni și săptămâna viitoare să protesteze, invitându-l și pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, să vină să discute cu cetățenii din Șcheia.

În același timp, ca și la protestul de săptămâna trecută, în fața Primăriei Șcheia au venit și cetățeni care au și alte probleme în afara furturilor, în special nemulțumiri legate de racordarea la rețelele de utilități, iluminat, apă și canalizare. Astfel, o femeie a spus că nu se poate muta în casa pe care a construit-o în Șcheia, locuind în continuare cu familia la părinți, pe motiv că primăria din comună nu se implică în racordarea locuințelor la rețeaua electrică. „Noi nu am venit cu furci, ca pe nu știu ce timpuri. Am venit să ne spunem o durere. Lumea trăiește în secolul XXI și avem nevoie de utilități. Eu stau la părinții mei, nu stau în casa mea, deși plătesc taxe de doi ani. Nu mi se pare normal să nu am curent și să nu mă pot muta cu soțul și copiii mei în casa mea. Iar până acum nu mi s-a spus nimic concret, nu mi s-a dat o soluție clară”, a declarat femeia.

Vasile Andriciuc: ”Ușa de la biroul meu și telefonul sunt deschise 24 de ore din 24”

Contactat telefonic, primarul din Șcheia, Vasile Andriciuc, a spus că vineri dimineața a trebuit să plece la Iași pentru a discuta cu firma de consultanță care se ocupă de două proiecte pentru comună, căminul cultural din Mihoveni și iluminatul în comună. Vasile Andriciuc a declarat că cetățenii din comună pot să vină la el sau să îl sune 24 de ore din 24, pentru a-i sesiza orice problemă au. „Ușa de la biroul meu și telefonul meu sunt deschise 24 de ore din 24. Dacă cineva vrea să vină să discute poate să o facă oricând”, a spus Andriciuc, care a ținut să adauge că în privința solicitărilor pentru racordarea la rețeaua electrică, le-a spus în nenumărate rânduri oamenilor să vină la primărie cu solicitări scrise și cu toate documentele legale pentru a rezolva această problemă.