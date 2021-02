Vrei să schimbi bucătăria casei tale? Un aragaz modern pe gaz este o alternativă excelentă pentru cei care caută un aparat complet, versatil și cu preț redus.

În rândurile următoare îți vom spune ce trebuie să știi pentru a alege cel mai bun aragaz pentru tine.

Ce este un aragaz cu gaz?

Un aragaz este un aparat conceput pentru a găti alimente, care funcționează cu gaz ca combustibil, atât pentru aragaz, cât și pentru cuptor.

Este alcătuit din două elemente: aragazul sau partea superioară și cuptorul și, datorită acestui fapt, mâncarea poate fi gătită în moduri diferite.

În plus, fiind un set, nu este necesar să cumperi separat un cuptor încorporat sau tradițional, deoarece vine totul într-un singur aparat.

De ce să cumperi un aragaz pe gaz?

De-a lungul anilor și pe măsura progresului tehnologic, aragazurile au evoluat până la punctul de a deveni elemente de design în casă. Acesta este motivul pentru care vedem din ce în ce mai mulți oameni cu aragazuri electrice.

Cu toate acestea, un aragaz pe gaz fără sau cu cuptor este în continuare o opțiune bună și este chiar tipul de aparat de gătit preferat de profesioniștii bucătari, care îl folosesc foarte frecvent.

De ce este o idee bună un aragaz cu gaz? Motivul principal are legătură cu costul. Acest tip de aparat este mai ieftin decât modelele electrice, pe lângă faptul că consumul de gaz este mai ieftin decât electricitatea.

O altă diferență între gaz și energia electrică are legătură cu controlul temperaturii. Un aragaz pe gaz are avantajul de a putea face schimbări bruște de temperatură fără a fi nevoie să aștepți ca temperatura să scadă treptat. În plus, flacăra oferă un control vizual mai bun pentru a determina cât de multă căldură dorim să aplicăm mâncării.

Atunci când cumperi un aragaz pe gaz pentru casă, nu va trebui să îți faci griji nici dacă ai ustensile speciale. Cu aceste dispozitive poți utiliza practic orice tip de oale și tigăi, deoarece nu există riscul de a zgâria nimic sau că căldura nu este distribuită corect.

Cum să alegi un aragaz de calitate?

Un aragaz pe gaz este foarte populare în restaurante și business-uri, dar este, de asemenea, o opțiune bună pentru acasă, deoarece există modele reduse adaptate pentru a fi utilizate în gospodării. Pentru a alege un aragaz de calitate care să răspundă nevoilor tale, trebuie să acorzi atenție anumitor aspecte. Acestea sunt cele mai relevante.

Măsurători - Probabil ai nevoie de un aragaz cu gaz incorporat, gen plita incorporabila, deoarece ai deja spațiul definit în bucătărie. Din acest motiv, trebuie să ții cont de dimensiunile aparatului, astfel încât să se încadreze în locul în care urmează să îl așezi. Trebuie să știi că dimensiunile standard variază între 56 și 60 cm lățime, dar există și modele care pot măsura până la 120 cm. În ceea ce privește înălțimea, aceasta variază de obicei între 80 și 95 cm.

Numărul și tipul arzătoarelor - După ce ai stabilit dimensiunea de care ai nevoie, trebuie să alegi numărul de arzătoare și tipul acestora, adică dacă acestea sunt mari sau mici sau combinate. Acesta este un aspect pe care trebuie să îl decizi în funcție de cât gătești. Dacă locuiești singur cu partenerul, un aragaz cu două arzătoare va fi suficient. Dar dacă ești o persoană obișnuită să gătească mai multe lucruri în același timp, poate fi util să optezi pentru un aragaz cu minimum trei arzătoare. Cele mai populare sunt aragazele cu patru arzătoare. Majoritatea modelelor au acest număr de arzătoare, deoarece, pe lângă faptul că sunt de dimensiuni medii, sunt suficiente pentru o familie medie. Dacă ai o familie numeroasă și ai suficient spațiu, poți cumpăra un aragaz cu cinci arzătoare sau un aragaz cu șase arzătoare.

Securitate – Un aragaz cu setări de siguranță este un aspect foarte important în orice tip de bucătărie și oriunde în casă, în general. Și, deși aragazurile pe gaz nu sunt deosebit de periculoase, trebuie întotdeauna să iei măsuri de precauție pentru a evita orice sperietură. Este mai bine dacă modelul include aprindere electronică, adică autoaprindere, precum și cu un sistem de securitate care întrerupe fluxul de gaz dacă flacăra se stinge