Susținere

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a declarat că proiectul bugetului de stat pe anul 2021 adoptat de Guvernul Florin Cîţu este construit pe principii liberale, investiții, reforme, creștere economică. Angelica Fădor a făcut referire la cheltuielile de investiții prevăzute în bugetul de stat pentru 2021, care vor însuma 61,4 miliarde de lei, reprezentând 5,5% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde de lei față de execuția bugetară din anul 2020. „În 2020, guvernul PNL a realizat cele mai mari investiții în economia românească din ultimul deceniu, adică 53,2 miliarde de lei, cu 9,5 miliarde lei mai mult față de 2019, având o pondere de 5,1% din PIB. Saltul spre dezvoltarea României îl facem prin investițiile masive, motorul generator de bunăstare reală pentru întreaga societate. Investițiile cresc nivelul de trai, gradul de civilizație al unei țări și sporesc șansa ca fiecare persoană să se poată realiza în viață prin propria muncă”, a explicat deputatul liberal sucevean. Angelica Fădor a amintit că în 2020, din cele 53,2 miliarde lei investite, 46% au fost făcute cu fonduri europene. Fădor a spus că în comparație cu anul 2019, autoritățile locale au realizat, în 2020, sub guvernarea PNL, o creștere cu 64,6% a investițiilor din fonduri europene. „Sub guvernarea PNL, absorbția de fonduri europene a crescut de la 25,2%, la momentul preluării guvernării, la 43,6% în 2020, cu 4 miliarde euro mai mult, înregistrând cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană”, a declarat Angelica Fădor. Ea a precizat că investițiile masive și susținerea economiei private trebuie combinate cu reforme care să eficientizeze și să profesionalizeze aparatul de stat. „Continuăm astfel, și amplificăm, ce am început și a dat deja rezultate în 2020, cea mai mare creștere economică pe Trimestrul IV din UE, 5,3%, după o creștere de 5,65 în trimestrul al treilea. De asemenea, continuăm ce am început și a dat deja rezultate pentru a avea creșteri economice sănătoase, din ce în ce mai mari, anul acesta, în 2022 și 2023”, a încheiat Fădor.